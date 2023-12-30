台男遊泰遭撞「醫院拒收」丟命！　醫護出面爆料竟收死亡威脅

▲ 台男在泰國發生車禍，遭醫院拒收身亡。（圖／泰國救護人員提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣41歲陳姓男子12月上旬跟團赴泰國旅遊，在曼谷遭汽車撞上，緊急送醫卻被拒收，最終因延誤就醫不治，引發台灣及泰國輿論譁然，泰國政府已下令徹查。這起事件因當地一名救援人員出面爆料而曝光，如今卻因此面臨死亡威脅。

當地媒體Thaiger報導，泰國志願團體「義德善堂」（Ruam Katanyu Foundation）救援隊的基提蓬（Kittipong Pimphun）是當時負責救援陳男的醫護人員之一，將他送往案發現場附近一家私人醫院，院方卻以患者是外國人，擔心未來收不到醫藥費為由拒絕收治。

基提蓬不得不另尋醫院，但陳男在送往第二家醫院途中死亡，他認為這對外國人並不公平，因此於8日在社群平台上發文爆料，迅速引發泰國、台灣及國際媒體關注，也在網路上瘋傳。

由於該院拒絕收治病患的行為涉嫌違法，泰國國家緊急醫療中心（NIEM）及健康服務支持廳（HHS）已介入調查，最高可處4萬泰銖罰款及2年監禁。

然而，基提蓬26日卻因此在LINE上收到死亡威脅，當晚一個帳號為474boing的人向他提出好友邀請，接著就傳來訊息稱，「喂，你說醫院怎麼樣？小心一點，不要太勇敢，你可能得為此付出生命」，且訊息中明確提及醫院名稱。

基提蓬強調，他並不害怕這種威脅，反而希望對方揭露真實身分，和他當面對質，但對方很快就刪除帳號。他懷疑是該院一名醫護人員匿名威脅他，因為這名員工是醫院裡唯一有他電話號碼的人。該院對此則拒絕發表評論，聲稱將在調查後向媒體說明。