快訊／台東行人穿越馬路遭撞飛！送醫搶救仍不治　女駕駛當場嚇傻

▲周女開車撞上正在穿越馬路的老翁，猛烈撞擊，導致擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東長馨加油站前今(30日)凌晨發生一起死亡車禍！一名周姓女駕駛開車沿台11線南向北要往花蓮行駛，但行經事故路段時，因未注意到林姓老翁正要穿越馬路，當場就將老翁撞飛，猛烈撞擊，導致轎車擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，而老翁倒地後當場失去生命跡象，周女見狀，嚇得連忙報警。警消獲報到場，緊急將老翁送醫搶救，但老翁仍因傷重宣告不治。至於詳細事故原因仍待調查釐清。