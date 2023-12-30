2波冷空氣接力「元旦探12℃」　一圖看連假天氣變化

▲台南、桃園濃霧特報。（圖／中央氣象署）



記者葉國吏／綜合報導

今(30日)晨因「輻射冷卻」效應，台南、桃園有濃霧。明日至下週二南下的「東北季風」，入夜後因「輻射冷卻」效應，最低會下探12度，下週三(3日)另一波東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(30)日有中層鬆散雲系移入，西半部多雲時晴，部分山區、大台北東側及東半部偶有局部少量降雨的機率，氣溫回升。各地區氣溫：北部16至25度，中部15至27度，南部16至30度，東部15至28度。

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▲今(30日)晨4：40紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有鬆散中層雲(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，中層雲伴隨零星回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(31)日東北季風及中層雲系影響，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率，中南部平地多雲時晴。下週一(元旦)西半部平地轉為晴時多雲，山區及東半部多雲、仍有零星短暫降雨的機率。

下週二(2日)各地晴朗穩定。明日至下週二南下的「東北季風」，為冷空氣最弱的一級，但入夜後因「輻射冷卻」效應，台北觀測站約可降至15度，北部沿海及部分平地則有降至12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。

下週三(3日)另一波仍屬偏弱的東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部仍為晴朗穩定的天氣。下週四(4日)西半部晴朗，東半部仍有零星降雨。下週五(5日)各地為晴朗穩定的天氣。

▼元旦連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）