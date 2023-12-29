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機車猴喝酒…蹲車邊抽菸「被罰酒駕」！　警曝監視器：有移動

劉男今年9月酒測拒檢遭開罰，但他不服而上網喊冤，被警方公布監視器打臉。（圖／翻攝畫面）

▲劉男今年9月酒測拒檢遭開罰，但他不服而上網喊冤，被警方公布監視器打臉。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市20歲劉姓男子今年9月間因酒駕拒測開罰18萬元，但他心有不滿，近日在網路影片上表示自己僅要開車廂拿東西，坐在地上抽菸就遭開罰，三重警分局則公布監視器畫面，表示劉男當時已頭戴安全帽、跨坐在大燈開啟的機車上且正在移動，這才被警方攔下並依法送辦。

據了解，劉男近日在網路影片上喊冤，表示自己在酒後想到機車上拿東西，正蹲在路邊抽菸時卻遇上警方攔查，他自覺沒有駕駛機車而拒絕酒測，最終遭開罰18萬元，影片拍攝者則直呼「政府搶錢」。

三重警分局則表示，員警9月18日清晨6時許到正義北路巡邏時，發現劉男機車違規停放在人行道上，上前盤查後發現駕駛身上滿是酒味，立刻將他攔下要求吹測。

根據監視器畫面，劉男當時也非自稱的「坐在路邊抽菸」，他當下已頭戴安全帽，雙手則握機車手把並跨坐於大燈開啟的機車上，且員警前往攔查時，當事人車輛已確實移動離開原本地點，認定屬於行駛狀態。

員警見劉男拒絕酒測而依規定舉發，並依道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款據以製單舉發，該機車移置三重拖吊場保管，警方強調，依法院常見判例見解，認定該行為已確實符合駕駛行為，要求吹測並依規定舉發尚無疑義。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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