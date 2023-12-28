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女移工提嬰屍求救「全家人靠我」！鋼鐵爸揭背後血淚：台灣很多

▲「鋼鐵爸」阮橋本分享案例，近日一名逃逸女移工帶著一具嬰屍上門求助。（圖／鋼鐵爸（阮橋本）提供）

▲「鋼鐵爸」阮橋本分享案例，近日一名逃逸女移工帶著一具嬰屍上門求助。（圖／阮橋本提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

殯葬業者阮橋本多年前痛失愛子，他為了把兒子的愛傳承下去，經常幫助清寒人士，並為弱勢族群募集物資，讓他獲得「鋼鐵爸」美名。他近日發文透露，一名逃逸女移工在聖誕節隔天提著一個大塑膠袋找上門，他一看驚覺是一具嬰屍，經詢問才得知背後心酸真相，也讓他不禁感嘆即使是醫療平權的台灣，仍有一群法外的人們冒著死亡持續求生著。

阮橋本27日在臉書發文表示，聖誕節隔天的午後，葬儀社公司門口來了一位外籍女子，一手拿著手機視訊，一手提著大塑膠袋，裡面堆著衣服，電話那一頭的友人用不標準的中文說「她在路邊生下了孩子，請幫忙處理」。負責接待的同仁摸不著頭緒，接過對遞來的袋子，才發現衣服包裹著的是一具成型且有臍帶的嬰屍。

▲「鋼鐵爸」阮橋本分享案例，近日一名逃逸女移工帶著一具嬰屍上門求助。（圖／鋼鐵爸（阮橋本）提供）

阮橋本透露，該女子隨後用翻譯軟體打出一段文字「拜託請不要通報我，全家人靠我生活」，而像這樣極具情緒勒索的懇求，也是他從事NGO（非政府組織）工作多年來最痛苦的掙扎，但最終他還是選擇連繫了移民署也聯繫了警方，「因為所有的事情有太多的疑問希望能釐清，當然這都是交給了警方。」

阮橋本事後從其他資料得知，該名外籍女子「阮小姐」是名逃逸移工，在診所檢查後發現胎兒於子宮內死亡，至於為什麼會帶著已死的孩子直接跑到葬儀社尋求協助，中間又經歷了什麼，「這段我們無法得知。」

▲「鋼鐵爸」阮橋本分享案例，近日一名逃逸女移工帶著一具嬰屍上門求助。（圖／鋼鐵爸（阮橋本）提供）

阮橋本感嘆，跟很多喪葬案主面臨的情況一樣，都是想著不能被遣返所以只能一直躲，最後病死在租屋處，或是就醫後擔心被捕，撐著未復原的身體，帶著過世的孩子來到了禮儀社門口，這也讓他不禁思考，「是什麼樣的原因讓人冒著『死亡』持續『求生』著，醫療平權的台灣，有著一群法外的人們，是什麼東西重壓著他們甘願承擔著風險。」

阮橋本說道，目前他所能做到的，就是張開手承接這些上門來的悲劇，也希望哪一天勞動關係改善了，「事情少了也就不需要我們了。」

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