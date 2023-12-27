快訊／國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市一名國三男學生25日遭同學持彈簧刀割頸奪命，今檢方相驗，確認男學生共中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，刀刀致命，檢方決定將兇嫌罪名從殺人未遂提升至殺人罪。稍早，男學生遺體離開醫院，家屬全程陪同，而據悉，男學生遺體將先返回學校，並放置於其待過的教室或走廊，進行招魂儀式。

▲國三男遺體離開醫院，將返回學校招魂。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案情，一名女學生25日中午到男學生A班級找閨蜜，但遭A驅趕，「你不是我們班的」，女學生離開後心有不甘，於是向「乾哥」訴苦。乾哥為了替妹妹出氣，立刻就衝到A班級找A理論。

▲國三生遺體回校園。（圖／記者戴上容攝，下同）

然而，衝突一發不可收拾，B竟拿出預藏的彈簧刀朝A左胸及頸部猛刺，A倒地後當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，但搶救一天一夜後仍不幸宣告不治。

檢方今日下午會同法醫相驗，確認A身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，檢方決定將動手男學生罪名從殺人未遂提升至殺人罪。

稍早，A遺體離開醫院，家屬全程陪同，而據悉，A遺體將會先返回學校，並放置於其待過的教室或走廊，再進行招魂儀式。