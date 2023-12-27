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社會 社會焦點 保障人權

5男幹架餐盤滿天飛！北市清粥小菜店鬥毆原因曝　雙方互告

記者張君豪／台北報導

27日凌晨3時許，台北市大安區復興南路某清粥小菜爆發多人打架的肢體衝突案件，轄區警方獲報出動快速打擊部隊到場維持秩序，警方發現原來是兩幫人在店內用餐，其中一方到店內吃粥解酒，卻不慎打翻碗盤，過程波及隔壁另桌美國籍留學生用餐，雙方爆發扭打肢體衝突，甚至在店內互丟餐盤洩憤，嚇壞在店內其他用餐民眾；警方到場後，雙方均堅持提告，警方依法帶回偵辦。

▲北市清粥小菜店凌晨爆發群毆衝突，警方將涉案人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市清粥小菜店凌晨爆發群毆衝突，警方將涉案人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區大安警分局指出：鍾男（29歲）、游男（33歲）等2人至店內用餐，因酒醉不慎打翻碗盤，波及隔壁桌美國籍留學生MENG（27歲）、HSU（26歲）、RICE（27歲），雙方發生扭打肢體衝突。

▲北市清粥小菜店凌晨爆發群毆衝突，警方將涉案人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

在旁友人目擊連忙上前勸架制止，警方到場無打架情事，現場鍾男、游男面部受傷，MENG下巴受傷，涉嫌動手的5人均相互提告，警詢後依觸犯《刑法》傷害、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安警方呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿訴諸暴力解決問題，警方對於任何不法暴力事件必定依法嚴辦，以維護社會安全秩序。

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