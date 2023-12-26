屏東2人受困電梯獲救　消防籲「三不一快」原則

▲東港民眾受困電梯 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮明德路住宅日前有兩人受困電梯，消防人員獲報派員徵，安撫受困民眾，試圖以專用工具解開電梯，隨後電梯人員到場開啟電梯，讓民眾順利脫困。

屏東縣政府消防局於24日下午15時22分接獲民眾報案，東港鎮明德路有民眾受困電梯，消防局立即出動消防車輛迅速趕抵現場並同步通知電梯廠商前往救援。



消防人員到場後先安撫電梯受困民眾，避免造成二次的傷害，並嘗試以專用工具解開電梯。隨後電梯廠商到場開啟電梯，受困民眾便安全走出電梯門外，為一名男性及一名女性，表現沉著冷靜，無任何外傷。



消防局也提醒民眾，萬一受困電梯時，應謹記「三不一快」原則：

1.「不」要慌張：過度緊張容易造成呼吸急促、換氣不順等疑似缺氧的情形，應放鬆心情、緩慢深呼吸。

2.「不」可開門：千萬不能強行打開電梯門，貿然嘗試自行脫困，反而可能發生墜落、受傷等危險情事。

3.「不」會窒息：電梯並非全密閉空間，仍有空氣流通，通常不會出現受困者缺氧窒息的狀況，可以不必過度擔心。

4.「快」點求救： 請優先利用電梯內的緊急按鈕、對講機求救，或撥打電梯業者電話請求支援；亦可致電119，或是拍打電梯引起他人注意再請他們幫忙報案。等待救援期間，務必保持冷靜和耐心，不要自亂陣腳。