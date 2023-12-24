耶誕交換禮物5大地雷、人氣排行出爐　最雷又是它

▲許多人會趁著聖誕節前後玩交換禮物，贈送什麼物品也有學問。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

耶誕節將近，許多親友會玩交換禮物的活動。對此，網站《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年以來，網友熱議的交換禮物品項，統整出「人氣／地雷交換禮物」的前五名，其中最不受歡迎的交換禮物為「馬克杯」，有不少網友更是痛罵「就是雷」，可見心中有多憤怒。

《Social Lab社群實驗室》使用《OpView社群口碑資料庫》，分析一年以來耶誕交換禮物的討論文章，整理出了最受歡迎的人氣交換禮物前5名，以及最不受歡迎的地雷交換禮物前5名，其中最受歡迎的交換禮物為「香氛」。

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不少網友為此表示，香氛能夠讓人心情愉悅，同樣也能讓生活質感提升。而除了香氛以外，香水、護手霜等物，也同樣受到歡迎。

▲這次最不受歡迎的交換禮物，仍舊是馬克杯拿下冠軍。（示意圖／免費圖庫WUNDERSTOCK）



此外，交換禮物當中，「食物」也有許多網友喜愛，尤其是有精緻包裝的食物，或是自己動用巧思，組成「食物禮包」，同樣受到歡迎。不過，也有網友表示，贈送食物有風險，除了口味不合以外，也有可能在交換禮物現場就被分食，結果最後吃到的少得可憐，因此最好是挑外觀精美、避免單一品項，才不會不小心踩雷。

至於最不受歡迎的交換禮物，則是長年蟬聯冠軍寶座的「馬克杯」。許多網友給出「最爛之一」、「就是雷」等等的評價，因為幾乎每個人家裡都有杯子，多收到杯子的話，頂多也只能當擺設，或是放在角落積灰塵。

除此以外，有不少網友認為，交換禮物收到「衛生紙」、「衣服」及「面膜」等物品，同樣讓人感到憤怒，畢竟這些東西不是消耗品，就是會友尺寸問題，可能讓人感到敷衍。