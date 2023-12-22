科技公司告「比薪水」網站揭露29K薪、高工時！法官判敗訴

▲科技公司薪資、工時及流動率被揭露，將「比薪水」網站告上法院，法官判敗訴。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

高雄某科技公司因不滿網站「比薪水」揭露薪資、內部情況，導致公司名譽嚴重受損，氣得將經營網站的資訊公司告上法院。高雄地院法官審理後，認定網站上的心得文屬實，駁回科技公司的求償請求，全案仍可上訴。

根據判決書內容，該間科技公司的離職員工在「比薪水」網站上留下心得，指稱業務助理「月薪28-29K」，還有常加班、流動率高，2個月換了20多位員工等資訊。

此外，還有已離職的員工在「比薪水」網站上留下其他心得，職位為「國貿助理」，月薪則是36~37K，上班時間被要求不能接聽手機、不能聊天，十分講求效率等等。

科技公司看完這些心得文，感到十分不滿，明明近3年來沒有業務助理，且正職員工的平均月薪都在3萬以上，且公司也沒有符合條件的「國貿助理」存在。

▲科技公司不滿「比薪水」網站沒有盡到審核、管理的義務，導致名譽受損，因此將「比薪水」網站的經營公司告上法院。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



科技公司認為，「比薪水」網站沒有盡到審核、管理義務，讓求職者誤認吝於給薪、苛待員工及工作過重、職場環境不友善等負面印象，導致公司名譽受損，因此將經營「比薪水」網站的資訊公司告上法院，求償10萬元，還要將判決書全文刊登在網站上2年。

不過，法官詳細查閱科技公司所提出的資料，發現確實有符合上述「業務助理」條件的員工存在，且2021年間，科技公司的員工平均加班時間為41.31分鐘，且2020年8月至9月間，到職、離職次數共有14次，9月至10月間，到職、離職次數共有18次，與網站上的心得文相去不遠。

至於工作職稱的部分，法官則認為，這兩種助理的職稱，在一般職場上使用廣泛，且屬於低薪、低階的工作，就算發文者是其他助理，而已這兩種助理的名稱發文，也只是發文者自認工作性質相符，而沒有嚴格按照科技公司給予的職稱發文，難以認定不實。

因此，法官審理後，駁回了科技公司的求償請求，全案仍可上訴。