張麗善宣示爭取台積電進駐　雲林縣府發聲：拒絕選舉割稻尾

記者陳弘修／綜合報導

雲林縣長張麗善22日再度宣示爭取台積電與高科技產業進駐雲林的決信，她在受訪時表示，台積電面臨在桃園設廠沒有辦法繼續的情況下，很多縣市都積極在爭取，雲林縣也不落後，用實際的行動與規劃，來展雲林爭取台積電的決心。

張麗善強調，雲林已經成立團隊，針對台積電用水用電用地，以及各方面的生活機能，包括周遭教育與醫療各方面，都依台積電與高科技產業未來的需要，做好準備。

根據雲林縣政府規劃，中科虎尾園區南側主動規劃27.5公頃的產業園區，目前已經進行報編中，以提供高科技產業進駐，未來也會爭取納入中科虎尾園區，以協助擴大科學園區用地因應AI趨勢下的產能需求。

對此，張麗善也表示，中科虎尾園區擴大計劃及九大產業園區建置計畫也已如火如荼在進行，下世代的高科技產業落腳雲林，會是一個非常好的選擇，雲林縣政府正在努力，不只台積電或是其他高科技產業我們都極力在爭取，希望創造雲林縣就業機會，讓雲林縣真正能夠農工商並進。

張麗善強調，科技產業已成為地緣政治戰略競爭的核心，大家不該再讓視野侷限於單一晶圓廠區區一、二十公頃的土地需求，而是要將目光投射於建構一個足夠容納未來30年科技產業增長所需的巨型園區，能夠容納上下游產業鏈垂直整合之所需，讓國內外優質科技廠商與其供應鏈不需要再為了尋覓土地而煩惱，因而能專注於往後數十年之專業研發與生產，「雲林有這樣的條件，具有1200公頃以上的空間可以規劃作為『下世代高科技產業園區』」。

她表示，雲林縣政府建構的「巨型垂直整合科學園區」（Mega Vertical-Concentration Science Park）除可連結縣內已開啟之九大產業園區外，且輻射範圍更將涵蓋鄰近之中科二林科學園區、二林精密機械園區、大埔美產業園區與嘉義科學園區等，未來國際人才從桃園機場落地以後，直接可以搭高鐵來虎尾科學園區，加上2027年的麥寮港開通，日後巨型垂直整合科學園區也會具備海路運輸之優勢。

雲林縣政府也指出，早在前縣長張榮味爭取中科虎尾園區時，雲林就已奠定工業發展基礎，2018年張麗善上任後積極佈建，更進一步擬訂政策藍圖，積極規劃九大產業園區。

雲林縣政府強調，張麗善爭取台積電與半導體產業進駐，展現實際作為，絕非隨口說說，但選舉一到，有候選人大賣台積電，從中攬功，直接割稻尾，這種動作除了讓縣府同仁看不下去，對於辛苦爭取建設、招商引資的雲林縣府同仁和雲林縣民來說，實在非常不公平。