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受中共指示8次公布假民調！　《指傳媒》記者觸犯反滲透法遭收押

▲▼ 。（圖／截取自元丰傳媒）

▲林姓網媒記者涉製作假民調，遭檢方聲押獲准。（圖／截取自元丰傳媒）

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署嚴查境外勢力介入選舉，發現某網林姓記者，涉嫌接受中共褔建省委員會指示，與1名自稱民調專家的蘇姓男子合作，製作假民調高達8次，再透過指傳媒、元動傳媒及藍鵲新傳媒網站發布相關不實報導，檢方今（22）日依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法將林男聲押獲准。

台中地檢署指出，檢察官吳昇峰指揮中檢重案支援中心、台中市調查處、航業調查處、中機站、移民署專勤隊、保安第四總隊組成專案小組，昨日搜索8處，扣得手機、電腦及製作不實民調相關文件，並同時傳喚被告林男、蘇男及相關證人7人到案說明。

檢方查出，林姓記者涉嫌接受「中共褔建省委員會」官員指示，由蘇男在今年10月間，佯以派員面訪民眾，或隨時抽取北、中、南各300人以上民眾作電話訪問，卻未實際面訪或電訪，捏造不實民意調查共8次。

林男等人進行數據調整後加工製成圖表，再透過「指傳媒」等網站，或以「指動新媒體傳播有限公司」名義，接連在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」網站，發布相關不實民意調查報導，內容包括國民黨的侯康配33.05％，微幅領先民進黨賴蕭配的32.19％，並大幅領先柯吳配的18.38％。

檢方認定，林、蘇2人涉犯違反反滲透法第7 條、總統副總統選舉罷免法第90 條第3 項，以文字、圖畫、錄音、錄影或他法，散布或傳播不實之事項等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅、偽造證據之虞，向法院聲請羈押禁見，林男裁定收押，但蘇則裁定請回。蘇男部分檢方將提出抗告。

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