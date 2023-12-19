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雪印60周年！以一甲子的堅持信念「未來，在牛奶之中」守護寶寶與全家人健康

▲▼雪印,60周年,牛奶,哆啦A夢限量商品。（圖／雪印提供）

▲一甲子的堅持信念「未來，在牛奶之中」。

圖、文／雪印提供

來自日本百年乳業品牌「雪印」，秉持將北海道最好的乳製品帶給消費者，1951年發售第一支嬰幼兒奶粉，至今業務已拓展至世界各地，台灣雪印成立一甲子歲月裡，陪伴各世代的父母呵護寶貝健康成長，孕育出跨世代的雪印寶貝。

堅持「未來，在牛奶之中」信念，1960年雪印開啟台日母乳研究計畫，分別四次在日本、台灣大規模調查，以｢寶寶生長發展、母乳特殊保護成分及寶寶吸收狀況｣為三大核心基礎，開發出「適合東方寶寶體質」的配方，提升寶寶保護力、啟動學習關鍵，並以純淨乳源生產，結合營養科技親合母乳營養，雪印堅持創新引領乳品的珍貴營養價值，全方位滿足現代人健康的乳製品，實現「未來，在牛奶之中」信念。

▲▼雪印,60周年,牛奶,哆啦A夢限量商品。（圖／雪印提供）

▲雪印以營養科學的研發角度提供更豐富優質的商品。

雪印一路陪伴寶貝照顧全家人需求，產品從提供媽媽孕期的孕哺營養品、孩子出生後需要的嬰幼兒配方至適合全家人的骨骼保健MBP®系列商品，為孕婦加強補充，雪印提供孕期三寶-葉酸+鐵、DHA和三益菌，補全母體均衡營養並提供關鍵營養給肚子裡的寶貝，銜接母奶階段，有來自澳洲的金PLUS 系列、及日本的達智配方，滿足不同體質寶寶的營養需求。雪印以營養科學的研發角度，期望提供更豐富優質的商品滿足從孕期、出生、幼童到樂齡的每個階段。

雪印60周年，一甲子的堅持信念，成為爸媽育兒路上的最佳夥伴，照顧寶貝健康同時，提供一對一營養師免費諮詢服務，緩解父母育兒焦慮，雪印還提供許多優惠活動回饋給愛用者，買雪印滿罐搭贈玩具，從12月起買雪印再贈哆啦A夢限量商品，這次活動贈品有超實用的旅行箱袋組、旅行用大容量三折盥洗包，大人小孩外出旅行都便利喔。

▲▼雪印,60周年,牛奶,哆啦A夢限量商品。（圖／雪印提供）

▲雪印明星寶寶募集熱烈展開。

今年為了慶祝台灣雪印60歲，特別舉辦2024雪印明星寶寶募集活動，歡迎雪印愛用者一起共襄盛舉，雪印將與媽媽寶寶雜誌在2024年2月共同優選出12位雪印明星寶寶，還有機會成為2024年雪印電視廣告小明星喔，活動期間，寶寶照片愛心數滿50個（含以上），再抽日本來回機票等大獎，活動至2024/1/14截止，敬請把握！

詳見：https://www.snowmilk.com.tw/
 

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