男女爬山「1墜深谷」　消防摸黑10小時救人

記者林東良、陳俊宏／連線報導

一男一女山友到台南市爬山，其中男子不慎摔落20公尺深山谷，因此求救。警消耗時10小時上山救人，所幸人沒有大礙。

南市消防局表示，18日晚間6時53分，東原消防分隊接獲通報，來自彰化山友鄭姓男子（68歲）、蔡姓女子（42歲），相約登山行走於大尖、二尖、三尖山等，經獅額山、劍文山溪往劍文山系稜線。

因鄭男體力不支，不慎摔落約20公尺深山谷，所幸樹枝阻擋，僅造成輕微擦傷，但因體力不支因而求救。消防分隊接獲訊息，隨即通知消防、義消人員前往山區救援。

▼消防摸黑上山救人。（圖／民眾提供）



分隊長陳中和表示指出，這段山路為登山客行走路線，跨越獅額山及劍文山系稜線，因多處未完全開發僻境，仍常有山友及登山團隊前來朝聖行走，但因路徑原始，一不小心意外事故及迷路時有發生。

消防克服山徑險峻，接觸受傷的鄭男及蔡女，初步檢傷判定輕微擦傷、意識清楚，因路徑無法以軟式擔架等救難裝備搬運式，而採用輪流護送，多處攀岩拉繩行走，耗時長達10小時，順利安全護送下山。

陳中和呼籲，登山客務必做好登山準備注意事項內容，如氣候、衣物保暖、燈光、保食之物與經驗豐富嚮導等充分準備，更要團隊團出或2人以上互相照顧，切勿落單而行；若欲危險待援，善用119App定位求救，多爭取一些救援空間。

▲鄭男（躺擔架者）獲救後無大礙。（圖／民眾提供）

