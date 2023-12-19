　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣中藥房將絕跡　中藥商公會理事長：8千家未來15年恐全部倒閉

▲醫師建議可用中藥材黃耆、當歸、枸杞當作日常飲品，可降火氣祛濕，緩解身體不適、提振精神。（圖／記者黃孟珍攝）

▲中藥產業式微，中藥商業同業公會全聯會理事長馬逸才「未來15年內中藥行全數倒閉」。（圖／記者黃孟珍攝）

文／中央社

傳統中藥產業逐漸式微是不爭的事實，但許多人不知道的是，未來15年內中藥行恐怕一間不剩，但不少中藥房新生代嘗試轉型，抓緊華麗轉身的機會，甚至成功進駐精品百貨公司。

走進中藥行，聞著空氣中四溢的藥材香、聽著拉開小木製抽屜的聲音、看著五花八門的乾藥材迅速打包成一帖又一帖，嘴裡嚐著老闆送的仙楂糖，這是許多台灣人的共同記憶。不過這樣的抓藥體驗未來恐怕會完全消失，連百年藥舖林立的迪化街都可能榮景不再。

[廣告]請繼續往下閱讀...

30年前的台灣，大街小巷共計有1萬5000家中藥行，隨著中藥材行老闆與消費者高齡化，傳統中藥行式微、凋零，如今全台大約有7000至8000家中藥行，幾乎只剩全盛時期的一半。中藥商業同業公會全聯會理事長馬逸才無奈地告訴中央社記者，「最嚴重時期年年有600、700家關門大吉」。

即使衛生福利部中醫藥司在民國108年祭出續命之計，讓幾乎滅頂的老中藥行得以喘氣，但馬逸才仍悲觀預估短短10年後中藥行家數會再砍半，屆時全台恐剩不到4000家，未來15年內中藥行全數倒閉，「不是不可能發生」，但在山重水複疑無路之際，依然有柳暗花明又一村的希望。

在馬逸才心目中，傳統中藥材行轉型最成功的例子，是來自新北市新莊的巷弄內、至今逾半甲子的「登義參藥行」，是由台灣傳統中藥行轉型的本土漢方生活品牌，以漢藥文化的翻譯者、漢方生活的實踐家為目標，將百草藥櫃、傳統廟宇藥籤體驗、熬煮水藥補品視覺等帶入實體場域。

 根據登義參藥行官網，其開發情緒藥膳包等文創產品，還設計香料滷包，讓中藥行走進廚房。華麗轉型果然打動年輕人的心，在其他傳統中藥行不斷收店之際，登義參藥行逆風飛翔，不只增加當代中藥行實體店門市、進駐百貨公司，更在宜蘭成立漢藥體驗館，提供手作體驗、掌櫃說書、藥材導覽等活動。

對中藥商行而言，衛福部87年修訂「藥事法」第103條是永遠的痛，明訂82年後入行的中藥從業人員，須符合特定條件、修習一定中藥課程並經國家考試及格，才可從事中藥材販售、調劑中醫師處方藥品，卻長達20多年沒發出過1張中藥行業者執照，傳統中藥行面臨斷炊。

面臨人才斷層的中藥商107年11月曾集結衛福部，中醫藥司當初救急方式就是同意從事輸入、輸出、批發或零售業務達2年以上業者，修習中藥課程可繼續經營。馬逸才說，在那段沒有發照的空白20多年，許多老一輩中藥行人選擇讓子女往其他產業發展，傳統商行連接班人都找不到。

年輕人不進中藥房也是傳統行業萎縮原因之一，馬逸才說，年輕人習慣透過食品通路購買罐裝四物飲等，客源越來越少，下一代接棒意願隨之驟降，後繼無人的店家轉型意願就不高，只能安靜消失在歷史長河，幸好家有接班者轉型接受度比較高，老一輩也願意放手讓下一代發揮創意。

ET快訊
Dcard二度遭搜索！律師揪1點「真的白目」：看來要排隊搜索
日月潭爆飯店誇張違建！縣府4度勒令停工遭無視　女負責人慘了
侯友宜稱第3胎補助百萬元　趙少康台大加碼：生第二胎可留職留薪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

勞保多繳4年卻「少領57萬」！達人提醒避開地雷區：大吃虧

台灣中藥房將絕跡　中藥商公會理事長：8千家未來15年恐全部倒閉

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」：湯圓吃對才能「金包銀」

開箱民宿寫心得賺4000？　內行人示警「這是詐騙手法」恐淪幫助犯

馮語婷出賣長腿閨蜜！請飲料換「屁股看光」照　8000人朝聖

尾牙「強迫新人表演」　他超無奈：不想上台當小丑

漲價前快吃！麥當勞4神級漢堡強勢回歸　買一送一現省2196元

年後想轉職！他問低門檻「月薪4萬5」　眾人推1職業：穩定到退休

低溫戶外運動如「颱風衝浪」危險　醫警告：要注意氣溫、空氣品質

48%燙傷男「釣蝦當復健」：我只是要活下去！推動蝦圈分享互動

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

林宥嘉首次公開唱《與惡》主題曲　合體陳華唱《想和你看五月的晚霞》

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

勞保多繳4年卻「少領57萬」！達人提醒避開地雷區：大吃虧

台灣中藥房將絕跡　中藥商公會理事長：8千家未來15年恐全部倒閉

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」：湯圓吃對才能「金包銀」

開箱民宿寫心得賺4000？　內行人示警「這是詐騙手法」恐淪幫助犯

馮語婷出賣長腿閨蜜！請飲料換「屁股看光」照　8000人朝聖

尾牙「強迫新人表演」　他超無奈：不想上台當小丑

漲價前快吃！麥當勞4神級漢堡強勢回歸　買一送一現省2196元

年後想轉職！他問低門檻「月薪4萬5」　眾人推1職業：穩定到退休

低溫戶外運動如「颱風衝浪」危險　醫警告：要注意氣溫、空氣品質

48%燙傷男「釣蝦當復健」：我只是要活下去！推動蝦圈分享互動

國道深夜「4車追撞」釀3死1重傷　女子拋飛路中央慘遭輾斃

勞保多繳4年卻「少領57萬」！達人提醒避開地雷區：大吃虧

台灣中藥房將絕跡　中藥商公會理事長：8千家未來15年恐全部倒閉

甘肅6.2地震「1小時餘震32次」　周邊平房倒塌傳多人受困

蟑螂鑽入小孩耳朵　住戶堆回收「養海量小強」7鄰崩潰提告

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」：湯圓吃對才能「金包銀」

「表弟」震撼加盟台籃！前輩「魔獸」首發聲：想看單場拿100分

開箱民宿寫心得賺4000？　內行人示警「這是詐騙手法」恐淪幫助犯

馮語婷出賣長腿閨蜜！請飲料換「屁股看光」照　8000人朝聖

做雞飼料的Harim可能成為韓新遠洋新東家　業界認為尊重專業即可

東森嚴選阿一鮑魚四大珍饈富貴豪華饗宴

生活熱門新聞

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

清境停車場收費了　一天清空車露族

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

愛愛都有屁聲！「不是男生太小」　真實原因曝

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

48%燙傷男「釣蝦當復健」　改變蝦圈「偷藏步」文化

他買早餐「1品項」漲翻嚇壞　網同感：總匯都要1百了

「超強運4星座」12月下旬事業大翻身！

漲價前快吃！麥當勞4神級漢堡強勢回歸　買一送一現省2196元

醫警告：低溫戶外運動如「颱風衝浪」危險

尾牙要新人表演　他超無奈：不想上台當小丑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

快訊／4車深夜國3追撞　1死2無生跡

蘋果西打重出江湖！　母公司：衛生局查驗2產線已過關

Dcard二度遭搜索！律師揪1點：真的白目

已婚男師偷吃高中女！還打男性荷爾蒙助雄風

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

清境停車場收費了　一天清空車露族

即／甘肅發生規模6.2地震！多地有感

「民國17年蓋的」台南屋3268萬求售　網友諷：再賣20年

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

日月潭爆飯店違建　縣府4度勒令停工遭無視

「今日病假共7人！」醫師爸突收LINE通知嘆：傳染力極高

更多

最夯影音

更多
走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面