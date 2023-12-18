札幌地鐵被放「毒氣瓶」急圍封鎖線　瓶內含不明黃色物質

記者趙蔡州／綜合報導

日本北海道札幌市18日晚間6點多有民眾發現，札幌市營地下鐵大通站檢票口附近的長椅下放著可疑瓶子，驚覺情況不對立刻打電話報警處理。警方趕到後發現，瓶身上貼著的紙條寫著「有毒氣體」，目前正在分析瓶子內部的成分。

▲札幌地鐵18日晚間遭人放置「毒氣瓶」。（圖／翻攝自X平台）

根據日本NHK報導，日本警方18日晚間6點30分左右接獲通報，札幌市營地下鐵大通站出現可疑瓶子，瓶子上方跟側面各貼了一張手寫紙條，分別寫著「有毒氣體」及「請勿打開」。

由於當時正值上下班尖峰時間，日本警方馬上在現場圍起封鎖線，並呼叫消防員攜帶專業設備到場處理，所幸目前未傳出有任何人受傷或身體不適。

另據STVNEWS報導，警方發現，瓶子有黃色不明物質，目前正在嘗試分析不明物質成分，並且追蹤瓶子來源。