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年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

搜狐網點名年底運勢翻紅的3星座。（示意圖／Pixabay）

▲3生肖12月運勢翻紅，尤其正財特別旺。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2023進入尾聲，2024就在不遠處，在這最後時間裡，誰會有壓軸好運呢？命理專欄《搜狐網》就點名3生肖，能在12月最後的這段時間運勢翻紅，尤其正財特別旺，還有貴人出現，不僅事業喜事連連，錢包充實，還能帶旺整家人，順風順水過日子。

生肖牛

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屬牛的人心地善良，而且他們也相當受人尊敬，秉持做事持之以恆的態度，通常就會在事業中獲得較好的成果。屬牛人進入12月開始運勢翻紅，做什麼都將變得順利，工作上也更有效率地完成任務，荷包也將充實許多；12月屬牛人貴人輔佐，保持耐力和自信必能取得好發展，賺錢機會多之外也處處逢貴。

生肖羊

屬羊12月財氣亨通，事業通達還有貴人相助，業績提升、正財收入樂觀。12月屬羊人旺人旺己，為周圍帶來正能量，向上的動力也帶來良好的工作成果。12月屬羊人分紅獎金不斷，事業、財運跟著提升；屬羊人成功幾率也大大增加，財星高照。

生肖雞

12月屬雞人將憑實力迎來順意、正財旺盛，多有財運方面的好消息。他們近期喜事頻傳，財庫定將迎來豐盈；家有屬雞的人將帶來好運，屬雞人也可擔當重任，他們收穫喜事一樁接著一樁，也會積攢有利的人脈。屬雞人積極打拼，藉毅力推動事業發展，從此順風順水，帶領家人走向成功。

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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