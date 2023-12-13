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波蘭議員大鬧國會「拿滅火器狂噴」　議長氣炸罰他半薪趕出場

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭議會12日舉辦猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動，在議場內點燃燭火，邀請樂隊、拉比前來歡慶。沒想到活動進行到一半時，一名極右翼議員突然拿起滅火器，噴熄現場所有蠟燭，引發眾怒，被議長轟出議場。

路透報導，這場活動有多名猶太社區成員參加，他們是應議長霍洛尼亞（Szymon Holownia）的邀請來到議會，沒想到極右翼聯盟黨議員布勞恩（Grzegorz Braun）拿著滅火器，穿越議會大廳走向擺放蠟燭的地方一陣狂噴，全場煙霧瀰漫，保全人員緊急疏散群眾。

▲▼ 波蘭極右翼議員布勞恩（Grzegorz Braun）拿起滅火器，噴熄光明節活動蠟燭。（圖／路透）

▲▼ 波蘭極右翼議員布勞恩拿起滅火器狂噴，現場煙霧瀰漫。（圖／路透）

▲▼ 波蘭極右翼議員布勞恩（Grzegorz Braun）拿起滅火器，噴熄光明節活動蠟燭。（圖／路透）

影片畫面顯示，許多人身上都是滅火器噴出的粉末。女子瑪達蓮娜（Magdalena Gudzinska-Adamczyk）當時也在現場，試圖阻止布勞恩噴熄蠟燭，但最後臉上沾滿白色粉末，「我再也不覺得自己在這個國家是安全的」。

▲▼ 波蘭極右翼議員布勞恩（Grzegorz Braun）拿起滅火器，噴熄光明節活動蠟燭。（圖／路透）

▲保全人員事後緊急疏散群眾。（圖／路透）

布勞恩接著走上議會講台，稱光明節是極邪惡的，更說自身行為只是在「重拾正常」。他隨後也被問到是否因為這起事件感到羞恥，直言「那群參與撒旦崇拜行為的人才應該感到羞恥」。

議長霍洛尼亞事後把布勞恩趕出議場，接著告知布勞恩的薪資將砍半3個月，並失去半年份的補助費用，「只要我還是議長，我們就不會容忍種族主義、仇外心理和反猶太主義」。

▼布勞恩稱，光明節是極邪惡的。（圖／路透）

▲▼ 波蘭極右翼議員布勞恩（Grzegorz Braun）拿起滅火器，噴熄光明節活動蠟燭。（圖／路透）

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