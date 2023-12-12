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未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋...財運大爆發

（示意圖／pixabay）

▲2024年進入「九紫離火運」，有8個生肖的人運勢主吉，可望得到天時、地利、人和之便，成為最大的贏家。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已走到12月中，這也代表著2023年僅剩不到1個月的時間，就將進入2024年。命理專欄《搜狐網》分析指出，從2024年起將會連走20年「九紫離火運」，有8個生肖運勢會銳不可擋，分別是蛇、馬、虎、兔、牛、龍、羊、狗。

命理圈過往有著劃分大時間的說法「三元九運」，而從2023年結束八運之後，2024年至2043年這20年時間，所走的是「九紫離九運」，離九運時期，代表著人們開始尋求精神力量，這也代表著民眾在歷經根八運的物質滿足後，開始追求精神、思想上的生活。

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專欄也指出，在2024年進入「九紫離火運」期間，將有8個生肖可望得到天時、地利、人和之便，運勢會銳不可擋，分別是蛇、馬、虎、兔、牛、龍、羊、狗。

生肖蛇

九紫離火運對屬蛇人有利，屬蛇人本身的財富運勢發展就特別的理想，綜合運勢也特別的亮眼，在命中會得到吉星相照。

九紫離火運中屬蛇的朋友這段期間獲得好運的加持，會延續相當長的一段時間，給予發財致富的機會，需要牢牢把握住才能夠避免被惡運所影響。

生肖馬

九紫離火運對屬馬人有利，屬馬人能夠化身飛馬快速崛起。屬馬人表現的有很強的上進心，有著自己的人生追求與目標，敢打敢拼，會憑藉自己的努力一大展宏圖。而他們對身邊的人也會特別的關心，常常會幫助他人，自己的福報很快就會到來。

生肖虎

九紫離火運對屬虎人特別的有利，屬虎人會憑藉在自己身上不怕吃苦，敢打敢拼的精神創造出奇蹟，在事業和財富運勢上會非常亮眼，有著十分強大的氣場和主見和決策能力，會被好運所青睞，雖然期間過程會比較坎坷，但注定會收穫名利事業雙豐收的局面，財運會始終穩步前進。

生肖兔

在九紫離火運中，大利屬兔人的人緣運和財運。財運也是水漲船高，收入豐隆，不少意外之財也能進入屬兔人的錢袋子。單身的屬兔人也可以在九紫的幫助下，迅速步入愛情之中，甚至有閃婚的可能，能夠事業愛情雙豐收。

生肖牛

生肖牛五行為土，與火相生，在火運之年將會獲得很好的機會。在九紫離火運中，屬牛人在工作上將會表現的十分出色，遇到困難也可得到貴人相助，凡事逢兇化吉，獲得圓滿結局。自己做生意的朋友，後續幾年發展的紅紅火火，不管是自己開店，還是與人合股開公司，過程幾乎都很順利，最後所有的付出也都可以獲得回報，生活品質得到很大的改善。

生肖龍

2024年的屬龍人雖然是刑太歲，又是本命年，但凶星卻不會對事業造成影響，反而有吉星眷顧，同時推動事業的發展，使得他們在新一年的才華得以發揮，積極性變強，上位者管理能力凸顯，可讓嫉妒他們的人心服口服。

生肖羊

屬羊的人進入九運離火當中，首先能夠解決伴侶的問題，因為她們心底善良、溫和，總是為別人考慮，能夠得到異性的青睞，年輕人一定要把握機會。其次，屬羊的人在工作當中特別順利，他們能夠得到貴人的幫助。因為有貴人幫助，升職加薪指日可待，他們也不在為錢財而發愁，屬羊的接走。

生肖狗

九紫離表示紫微星和離宮的相合，是一種熾熱、熱情和活力的表現。屬狗的人本身就有堅強、勇敢、熱情的特點，九紫離火運可以進一步增強狗狗的這些優點，讓他們更有活力、更有自信。在事業方面，九紫離火運也會有很好的影響。生肖狗有一定的領袖才能和組織能力，九紫離火運會進一步提升他們的領導能力和組織能力，讓他們在事業上更成功。

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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