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求職問這句話超NG！一開口錄取率大減　專家用3招套出真心話

▲▼面試。（圖／CFP）

▲比恩警告，面試時詢問雇主工作與生活是否能取得平衡恐將降低錄取機率。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

不少人在求職過程中，可能會很在意是否能在工作與生活之間取得良好平衡，但人力資源公司Insight Global執行長比恩（Bert Bean）警告，在面試中詢問雇主新工作是否能與生活取得平衡的問題，恐將影響面試者被錄取的機會。

據CNBC報導，面試過數百名求職者的比恩表示，在面試過程中，絕對不能問雇主「這個職位是否能在工作與生活之間取得平衡？」他解釋，這樣的問題可能向未來雇主傳遞錯誤訊息，給人留下求職者是一個不投入工作、不可靠、不忠於公司的負面印象。

比恩指出，儘管找到合適職位，並在工作與生活之間取得平衡十分重要，但「這是一個非常私人的問題，應該由員工自己分配時間，而不是雇主來決定的」。

不過，如果求職者十分關注相關問題，比恩建議可以透過理解公司的工作文化一探究竟，而非在面試中直接提問這個敏感問題。他建議，「求職者可以透過Glassdoor、Indeed等平台上的員工評論，或直接詢問公司內部員工，來了解企業文化與實際工作。」

面試專家德雷克斯勒（Barry Drexler）則指出，求職者其實只需要在面試中提問一些特定問題，就能了解工作與生活是否能取得平衡，而這些問題可以是「我下班後公司也會聯絡我嗎？如果需要，那這樣的頻率有多高呢？

職能治療師葛莉森（Mary Gleason）也表示，另一個可幫助面試者摸清雇主期望的問題是「公司對請病假或休假有什麼規定？

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面試雇主求職Bert Bean

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