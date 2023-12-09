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人質喪命「滿地都是血」畫面曝光　哈瑪斯宣稱擊退以軍特種部隊

▲▼以色列地面行動擴大至加薩全境，大量坦克人員開進南部。（圖／路透）

▲以色列先前宣布，地面行動擴大至加薩全境。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯分支8日發布影片宣稱，以色列軍方在加薩地帶企圖營救人質的行動失敗，造成一名人質死亡。畫面顯示，事發現場地上除了有大量血跡及哈瑪斯聲稱繳獲的軍事裝備，還有一具血腥屍體。

 綜合BBC、路透報導，哈瑪斯卡薩姆旅宣稱擊退以色列特種部隊營救人質的行動，釀成數名軍人死亡、一名人質喪命。根據哈瑪斯發布的這段影片，有名男子自稱被關押40天，這也代表影片可能是在11月中旬錄製，地面、台階上有大量血跡，以及哈瑪斯宣稱繳獲的軍事裝備，包括手榴彈、霰彈槍等。

報導稱，影片中有出現一具血腥屍體，似乎是先前出現的同一名人質。依據阿拉伯語文字描述，外傳當時以色列士兵使用一輛救護車來到人質被關押的地點，但最終未能接近人質，人質死亡，以軍迅速撤離該處。BBC尚未核實這段影片，也沒有證實哈瑪斯在影片中宣稱的說詞。

就在8日晚間的記者會上，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，有兩名以色列士兵在加薩營救人質的行動嚴重受傷，參與綁架挾持人質的恐怖分子已遭擊斃，但沒有人質獲釋。目前尚不清楚哈加里所言之事是否為哈瑪斯提及的同一起事件，或指的是其他行動。

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