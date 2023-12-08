0.5度低溫驚見「武嶺的芙莉蓮」　短裙身影全都錄

▲《葬送的芙莉蓮》。（圖／木棉花提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本季動畫《葬送的芙莉蓮》講述勇者一行人「打倒魔王」後所發生的故事，劇情以「壽命長短的不同視角」為主題，讓觀眾看完後不斷反思。沒想到，有網友發現，合歡山武嶺亭7日的即時影像中，竟然出現芙莉蓮的身影，引起大批粉絲討論。

《葬送的芙莉蓮》故事以有著數千年壽命的精靈魔法使芙莉蓮，在人類勇者欣梅爾死亡後，慢慢轉變的心態去描繪故事，啟發觀眾思考對於「時間感」的思考。《葬送的芙莉蓮》漫畫推出時就有著高人氣，動畫化後又吸引更多人觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼該名Coser被網友戲稱「武嶺的芙莉蓮」。（圖／翻攝台灣即時影像監視器）



有網友7日晚間觀看合歡山武嶺亭即時影像時，意外發現晚間6時16分時，一名女子拿著法杖出現，仔細一看竟是有人Cosplay芙莉蓮，與攝影師一起上山拍照。此外，當時的氣溫為0.5度，風速每小時10公里，但該名Coser卻只有穿著短裙及服裝，一旁的攝影師則穿著大衣。

網友看完紛紛留言，「阿嬤從北方諸國迷路到島上了」、「辛美爾死後n年，芙莉蓮來到了台灣」、「阿嬤要去北方，雖然山上和北方一樣很冷，但是走錯地方了」、「我要看肥倫」、「她有找到保持溫暖的魔法，不怕」、「旁邊同伴穿超厚，對比強烈」、「0.5度，這位女士是露腿的意思嗎」、「0.5度露腿，太勇了吧」、「看了就覺得好冷」。

▼7日晚間6時16分處抵達，6時22分離開。