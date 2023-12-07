周杰倫福州演唱會遭陸網罵「吃相難看」　大麥官方：有自己的規則

▲天王周杰倫演唱會非常熱門。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

周杰倫「嘉年華」 世界巡回演唱會將於2024年5月16日到19日在大陸福建福州舉行，近期門票預售即將開始，但不少大陸網友對該場演出的購票時間和退票規則提出質疑，更有人批評「吃相難看，提前半年就預售」 。

據《新聞晨報》報導，大麥APP顯示，周杰倫2024年福州站演唱會將於本月9日開始搶票，看台票價為500-1200元（人民幣，下同，約新台幣2200元至5200元）不等，內場價則為1600-2000元（約新台幣6900元至8600元）不等。

不少網友質疑預售時間早和票價過高，「提前半年收取門票費用，金額巨大，並不合理」 。

▼ 周杰倫福州演唱會座位圖 。（圖／極目新聞）

另外，還有人認為本次演唱會30%的退票手續費過高，「主辦方吃相太難看，提前半年賣就算了，這退票規則真把人看笑了」 ，並嘲諷「主辦方準備靠手續費過年嗎」。

以2024年5月16日場為例，預售開始時間為2023年12月9日10點，退票規則寫明，12月9日10點到12月11日10點期間，客戶在購票訂單生成付款後，且各購票平台客服人員正常工作時間內，可無條件辦理退票。

相關規則還寫道，2023年12月11日10點至2024年5月9日10點退票，將收取訂單價格30%手續費；2024年5月9日10點後將不再接受任何理由退票申請。

對此，《東方財經》詢問主辦方福建省中視傳播有限公司，該工作人員表示，「主辦方沒有票，票全在平台，（手續費）都是平台扣，跟主辦方沒有關係。」

大麥官方客服則稱，「每個項目都有自己的購票規則、退款規則。手續費是多方最終確認的結果，下單成功之後，具體以購票規則、退款規則為準。」

不過不少粉絲認為 ，「主辦方和平台吃相難看跟周杰倫有什麽關係？」 、「平台問題別讓藝人買單，周董人品跟實力大家都清楚」 。

由於此事在大陸網路引發熱議，演唱會主辦方項目負責人向《紅星新聞》表示，已關注到網友的意見。