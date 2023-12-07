　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

周杰倫福州演唱會遭陸網罵「吃相難看」　大麥官方：有自己的規則

▲▼周杰倫演唱會罕見唱《倒帶》。（圖／翻攝自微博）

▲天王周杰倫演唱會非常熱門。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

周杰倫「嘉年華」 世界巡回演唱會將於2024年5月16日到19日在大陸福建福州舉行，近期門票預售即將開始，但不少大陸網友對該場演出的購票時間和退票規則提出質疑，更有人批評「吃相難看，提前半年就預售」 。

據《新聞晨報》報導，大麥APP顯示，周杰倫2024年福州站演唱會將於本月9日開始搶票，看台票價為500-1200元（人民幣，下同，約新台幣2200元至5200元）不等，內場價則為1600-2000元（約新台幣6900元至8600元）不等。

不少網友質疑預售時間早和票價過高，「提前半年收取門票費用，金額巨大，並不合理」 。

▼ 周杰倫福州演唱會座位圖 。（圖／極目新聞）

▲▼ 周杰倫福州演唱會座位圖 。（圖／極目新聞）

另外，還有人認為本次演唱會30%的退票手續費過高，「主辦方吃相太難看，提前半年賣就算了，這退票規則真把人看笑了」 ，並嘲諷「主辦方準備靠手續費過年嗎」。

以2024年5月16日場為例，預售開始時間為2023年12月9日10點，退票規則寫明，12月9日10點到12月11日10點期間，客戶在購票訂單生成付款後，且各購票平台客服人員正常工作時間內，可無條件辦理退票。

相關規則還寫道，2023年12月11日10點至2024年5月9日10點退票，將收取訂單價格30%手續費；2024年5月9日10點後將不再接受任何理由退票申請。

對此，《東方財經》詢問主辦方福建省中視傳播有限公司，該工作人員表示，「主辦方沒有票，票全在平台，（手續費）都是平台扣，跟主辦方沒有關係。」

大麥官方客服則稱，「每個項目都有自己的購票規則、退款規則。手續費是多方最終確認的結果，下單成功之後，具體以購票規則、退款規則為準。」

不過不少粉絲認為 ，「主辦方和平台吃相難看跟周杰倫有什麽關係？」 、「平台問題別讓藝人買單，周董人品跟實力大家都清楚」 。

由於此事在大陸網路引發熱議，演唱會主辦方項目負責人向《紅星新聞》表示，已關注到網友的意見。

ET快訊
快訊／剛拿金馬影帝　吳慷仁突現身台北地院
張立東「我愛籃籃」告白1個月了！她鬆口真實關係：其實很困擾
家中「不起眼1物」過載恐飆150度　台電：多久沒檢查？
快訊／民眾誤報「直升機卡電塔」　警消確認無異常
快訊／大巨蛋確定加開4700席　最多可有2.2萬人
快訊／王金平答應了！　點頭擔任侯友宜全國後援總會長
買「2家電」有補助！　每台最高3000元
快訊／沒戴口罩殺死超商店員！　二審逆轉逃死
國道一家4口遭「160kg巨輪砸中」　母爆頭慘死！肇事男下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

周杰倫福州演唱會遭陸網罵「吃相難看」　大麥官方：有自己的規則

地下800層！四川錦屏全球最深物理實驗室啟用　首批10個項目組進駐

陸官媒：明年還有降準降息空間　幅度與今年類似

五月天陷對嘴風波　陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

寶貝來電！她溫柔嗲音+疊字　一掛斷秒切超派不耐煩真音

周杰倫福州演唱會遭陸網罵「吃相難看」　大麥官方：有自己的規則

地下800層！四川錦屏全球最深物理實驗室啟用　首批10個項目組進駐

陸官媒：明年還有降準降息空間　幅度與今年類似

五月天陷對嘴風波　陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

價格尾數7是出清價！好市多「標籤有2符號」買到賺到　優惠密碼曝

獨／要親友遷戶籍支持　台中和平區代表「幽靈人口」賄選判刑五月

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕《與惡》編劇現身！低調旁聽：就是多認識

蔡佳泓／選戰展望台海之餘　莫忘世上苦人多

身分證拿出來！「3縣市居民」3.5折住日月潭新飯店　免費吃早餐

人妻戀上國中同學　海歸男「LINE已讀」慘賠20萬

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗　親揭男友離婚時間

台灣海底撈員工生氣了！　嗆奧客：禁點「科目三」

「Honda CB350」復古街車發布2召修　最嚴重恐導致熄火

拜拜靈驗有眉角！美女小編準備「鉛筆小抄」一起與神同行

萌妹見媽躺大腿開心親嘴　換爸倒下她秒出腳超抗拒

大陸熱門新聞

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

鮮肉醫顏值激似男模　婆媽瘋掛號「打卡」

女子銀行帳戶突冒出4410萬　驚嚇PO網求救

五月天陷對嘴風波 陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女大生挖到人參咬一口！中毒昏迷17小時

香港斑馬線設計超貼心　港人曝原因

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

當直播主以為爽賺…表演系女大生慘被索賠2500萬

婆婆太黏人每天視訊撒嬌！人妻還被怪小心眼

穆迪將香港、澳門評級展望也降至「負面」

全球首座第四代核電廠　在大陸商轉

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

壯漢裸半身怒「騎坐在老人背上」！

五月天遭疑假唱　陸官媒：「5首歌」唱得有問題

更多熱門

相關新聞

周杰倫無預警拋震撼喜訊！　重磅宣布「詞曲版權全分給它」

周杰倫無預警拋震撼喜訊！　重磅宣布「詞曲版權全分給它」

環球音樂大中華區今（6日）宣佈與華語流行音樂天王周杰倫及其經紀公司杰威爾音樂達成重磅合作伙伴關係，合約確立環球音樂集團將獲得周杰倫經典曲庫及未來新發行作品的全球發行權利，同時還包括兩位杰威爾音樂旗下的潛力新人派偉俊和曹楊的加盟。

2023年Spotify台灣排行公開！

2023年Spotify台灣排行公開！

擺平黑道持槍威脅趙少康弟　呂忠吉告侯友宜「包庇」

擺平黑道持槍威脅趙少康弟　呂忠吉告侯友宜「包庇」

「最美J女郎」曾愷玹近照曝光

「最美J女郎」曾愷玹近照曝光

熱狗疑diss周杰倫被狂罵！妻爆氣離家出走

熱狗疑diss周杰倫被狂罵！妻爆氣離家出走

關鍵字：

周杰倫周杰倫演唱會周杰倫福州演唱會周杰倫大陸演唱會周杰倫世界巡回演唱胡

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

兇版李毓芬無罩散步　3服裝測回頭率

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面