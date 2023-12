月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

▲泰國4官員因為帳戶存款異常,遭到解職。(圖/免費圖庫/Pixabay)



記者楊庭蒝/綜合報導

泰國四名官員因在銀行帳戶中被發現擁有超過20億泰銖(約新台幣18億元)而被解職,調查人員稱他們的財務狀況「異常富有」。

綜合外媒報導,儘管在東南亞的這個國家,官員被指控接受小額賄賂和回扣的情況很常見,但是像這樣數額巨大的情況卻很罕見。發現的這筆約為20億泰銖的資金分布在三名女性和一名男性的多個帳戶中,他們在曼谷為附近的沙姆林府稅務局工作,月薪約為新台幣1.4萬元。

4 Thai Officials Fired After Nearly $60 Million Found In Their Bank Accounts https://t.co/GafnkCOqJW pic.twitter.com/TZbbPdmIv8