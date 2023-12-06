月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

▲泰國4官員因為帳戶存款異常，遭到解職。（圖／免費圖庫／Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

泰國四名官員因在銀行帳戶中被發現擁有超過20億泰銖（約新台幣18億元）而被解職，調查人員稱他們的財務狀況「異常富有」。

綜合外媒報導，儘管在東南亞的這個國家，官員被指控接受小額賄賂和回扣的情況很常見，但是像這樣數額巨大的情況卻很罕見。發現的這筆約為20億泰銖的資金分布在三名女性和一名男性的多個帳戶中，他們在曼谷為附近的沙姆林府稅務局工作，月薪約為新台幣1.4萬元。

4 Thai Officials Fired After Nearly $60 Million Found In Their Bank Accounts https://t.co/GafnkCOqJW pic.twitter.com/TZbbPdmIv8 — NDTV (@ndtv) December 6, 2023

國家反貪委員會（NACC）已經將此案件移交給檢察官辦公室，並要求反貪污刑事法院進行調查。

NACC的助理秘書長兼副發言人Sornchai Chuwichian表示，這四人「異常富有」。Sornchai在NACC的聲明中指出，這些官員列出的資產，包括他們的銀行存款，在與其政府收入相比較時出現了不符之處。

Sornchai表示，這些官員均未能解釋這筆資金的來源，其中一名名叫Danai Damrongchaiyothin的男性，在七個帳戶中持有11億泰銖（約新台幣9.9億元），而其中一名女性在五個帳戶中擁有超過5億泰銖（約新台幣4.5億元）。

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據NACC聲明，這四名官員已經被解除了政府職務。聲明中並未提及他們是否被起訴或逮捕。