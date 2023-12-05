怒噴Toyz　協會理事勸「要有風度」！PTT挺統神：主辦有夠扯

記者施怡妏／綜合報導

電競界年度盛事「2023星光電競大賞」昨盛大舉辦，沒想到主辦方邀Toyz頒獎給統神，讓不知情的統神當眾發怒大罵「找販毒的來頒獎，到底在搞什麼！」後續統神和老婆003也直接離席，讓場面相當尷尬，有人認為統神失了風度，但多數網友卻點頭支持，「主辦找這種人頒獎，確實該噴」。

有網友在PTT發文，「統神今天的操作大家支持嗎？」已經看統神很多年了，始終堅持做自己，看到頒獎人居然是Toyz，忍不住現場開噴，結果身為協會理事的小向卻在臉書發文，「我覺得人可以有態度，但不一定要丟掉風度，畢竟大家年紀都不小了」。

原PO表示，「協會理事還要他有風度，要他為了效果吞下去，還在臉書臭統神，統神今天堅持不跟販毒仔妥協，在各位心中是扣分還是加分？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲統神上台開罵 。（圖／翻攝自CTESA）



對此，網友一面倒喊支持，「支持啊，先不論他們有沒有仇，請個毒販來頒獎什麼意思」、「支持阿，神秘嘉賓你找個這種想做效果，本來就不合理」、「一般仇人就還好阿，問題這咖就販毒的」、「那理事有給統神尊重嗎」、「善良守法的人算什麼」、「這件事我覺得統神真的站得住腳，現在販毒都能到處趴趴走，這件事情真的合理嗎？」

針對Toyz擔任頒獎人一事，中華電子競技運動協會緊急發布聲明，表示入圍者、得獎者的個人經歷未列入本會資格審查範圍中，「經此事件，本會亦將審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件」。協會也強調，電競大賞活動未接受政府補助，經費全數由蕭理事長單獨贊助。

指導單位體育署今（5日）早也發布聲明表示，「2023星光電競大賞頒獎典禮」為CTESA自主規劃籌辦，體育署並未同意擔任指導單位、提供補助及活動規劃。針對頒獎人，體育署立場即「運動競技不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心不容質疑」，並會加強輔導CTESA。