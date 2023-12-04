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世新大學新聞傳播教育揚威兩岸　橫掃大學新聞獎並獲最踴躍參與獎

圖一：世新大學校長陳清河特地前往廣州支持新聞系師生。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河特地前往廣州支持新聞系師生。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學新聞學系師生今（4）日參加在香港科技大學廣州校區舉辦的「2023大學新聞獎」頒獎典禮，不僅打破去年的11獎紀錄，在中英文組共有14組報導獲獎，加上榮獲今年新增的「最踴躍參與學校獎」，共獲得5座冠軍、7座亞軍，以及3座季軍，大獲全勝，揚威兩岸新聞傳播教育！

一同前往領獎的世新大學校長陳清河表示，此次獲獎學生作品分別由新聞系老師林紫玉、陳秀鳳、陳彥龍、許志明與黃耀徵等人指導，感佩各位老師融合學術理論與業界經驗，連年帶領學生於眾多參賽作品中脫穎而出，在國際舞台上嶄露頭角。其中甫退休的副教授林紫玉，今年更有9組指導學生以英語報導獲獎，充分展現了世新學生的國際傳播力與即戰力。他也鼓勵世新學生持續深耕、創造更多佳績，以自身榮譽為校爭光！

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圖二：世新新聞系蕭沁梅、吳靜怡獲得2023大學新聞獎「Best in News Page Design」冠軍。（圖／世新大學提供）

▲ 世新新聞系蕭沁梅、吳靜怡獲得2023大學新聞獎「Best in News Page Design」冠軍。

值得一提的是，本屆大學新聞獎中，最佳排版設計獎（Best in News Page Design)的前三名，皆由世新大學學生一舉包辦，成為本次頒獎典禮上的一大亮點。而最佳排版設計獎冠軍的學生組合蕭沁梅與吳靜怡，更以多項作品榮獲最佳新聞視頻亞軍、最佳藝術與人文報導獎亞軍、最佳排版設計獎冠軍，囊括了3個獎項。

圖三：世新新聞系陳萱樺、謝佳妘獲得2023大學新聞獎「Best in Business News Reporting」冠軍。（圖／世新大學提供）

▲ 世新新聞系陳萱樺、謝佳妘獲得2023大學新聞獎「Best in Business News Reporting」冠軍。

蕭沁梅分享獲獎當下心情，在知曉費盡心力的各個報導受到兩岸專業評審肯定時，與夥伴的心情都非常激動。在抵達廣州頒獎典禮會場後，遇到了各地學校的得獎學生，則開始有了競爭的感覺，對於在大學時期就能參與國際性的新聞獎項，她與吳靜怡都深感驕傲與感激，除了謝謝評審，也要感謝指導老師們的用心教導，並期許未來能夠繼續發掘更多台灣的故事。

圖四：世新大學榮獲2023大學新聞獎「最踴躍參與獎」冠軍。（圖／世新大學提供）

▲ 圖四：世新大學榮獲2023大學新聞獎「最踴躍參與獎」冠軍。

由英語報章《中國日報香港版》（CHINA DAILY HONG KONG）創辦的「大學新聞獎」至今邁入第12屆，今年吸引兩岸四地共84間院校共襄盛舉，逾3600人參賽，投稿近千份中英文作品，創下歷年新高。世新大學更因常年參賽、報導質量均優，深受主辦單位肯定，榮獲今年新增的「最踴躍參與學校獎」，加上由新聞系師生拿下的14項大獎，總獎項數量一口氣提升至15座，創下歷年最多紀錄。

※世新大學新聞學系「大學新聞獎」（Campus News Awards）完整獲獎名單：
 最佳新聞視頻 亞軍 《滴灌栽培法省水省工 洋桔梗切花品質提升》｜吳靜怡、蕭沁梅
 Best in News Writing 亞軍 《Taiwan’s New Era of Agriculture:High-tech Farmers on the Rise 》｜陳琪涵、謝欣汝
 Best in Feature Writing 亞軍 《The Beauty and The Sorrow of Forest Guardians》｜李顯營
 最佳科技新聞報導獎 冠軍 《「藍」光粼粼 海洋中的螢火蟲》｜戴柏妤、廖晟文、羅詠馨
 Best in Headline Writing 季軍《Keep Your “Butt” out of the Environment》｜吳幸芳、楊子萱、莊佳芳、陳曉芹
 Best in Business News Reporting 冠軍《Booming Petconomy, Market of Companion Animals》｜陳萱樺、謝佳妘
 Best in Arts and Culture News Reporting 冠軍《Beating the Drums to Preserve Chinese Traditions》｜張佳倪、陳安婷
 Best in Arts and Culture News Reporting 亞軍《Catering Chef and Moveable Feast》｜蕭沁梅、吳靜怡
 Best in News Page Design 亞軍《Beating the Drums to Preserve Chinese Traditions》｜張佳倪、陳安婷
 Best in News Page Design 冠軍《Catering Chef and Moveable Feast》｜蕭沁梅、吳靜怡
 Best in News Page Design 季軍《Rice Farming : an Endangered Occupation in Cities》｜黃儷璉、連慧鈺
 最佳短視頻 Best in Short Video Reporting 亞軍《受傷生靈的引路人 野灣野生動物醫院》｜陳琪涵
 最佳新聞攝影圖片 Best in News Photography 亞軍《匠人精神 緊守傳統鑿花技藝》｜吳靜怡
 最佳專題攝影圖片 Best in Feature Photography 季軍《一鳴銅鑼響三代 林午鐵工廠的匠人魂》｜文及均
 最踴躍參與學校獎｜冠軍 Shih Hsin University （世新大學）

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