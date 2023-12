世新大學新聞傳播教育揚威兩岸　橫掃大學新聞獎並獲最踴躍參與獎

▲ 世新大學校長陳清河特地前往廣州支持新聞系師生。(圖/世新大學提供,下同)

生活中心/台北報導

世新大學新聞學系師生今(4)日參加在香港科技大學廣州校區舉辦的「2023大學新聞獎」頒獎典禮,不僅打破去年的11獎紀錄,在中英文組共有14組報導獲獎,加上榮獲今年新增的「最踴躍參與學校獎」,共獲得5座冠軍、7座亞軍,以及3座季軍,大獲全勝,揚威兩岸新聞傳播教育!

一同前往領獎的世新大學校長陳清河表示,此次獲獎學生作品分別由新聞系老師林紫玉、陳秀鳳、陳彥龍、許志明與黃耀徵等人指導,感佩各位老師融合學術理論與業界經驗,連年帶領學生於眾多參賽作品中脫穎而出,在國際舞台上嶄露頭角。其中甫退休的副教授林紫玉,今年更有9組指導學生以英語報導獲獎,充分展現了世新學生的國際傳播力與即戰力。他也鼓勵世新學生持續深耕、創造更多佳績,以自身榮譽為校爭光!

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新新聞系蕭沁梅、吳靜怡獲得2023大學新聞獎「Best in News Page Design」冠軍。

值得一提的是,本屆大學新聞獎中,最佳排版設計獎(Best in News Page Design)的前三名,皆由世新大學學生一舉包辦,成為本次頒獎典禮上的一大亮點。而最佳排版設計獎冠軍的學生組合蕭沁梅與吳靜怡,更以多項作品榮獲最佳新聞視頻亞軍、最佳藝術與人文報導獎亞軍、最佳排版設計獎冠軍,囊括了3個獎項。

▲ 世新新聞系陳萱樺、謝佳妘獲得2023大學新聞獎「Best in Business News Reporting」冠軍。

蕭沁梅分享獲獎當下心情,在知曉費盡心力的各個報導受到兩岸專業評審肯定時,與夥伴的心情都非常激動。在抵達廣州頒獎典禮會場後,遇到了各地學校的得獎學生,則開始有了競爭的感覺,對於在大學時期就能參與國際性的新聞獎項,她與吳靜怡都深感驕傲與感激,除了謝謝評審,也要感謝指導老師們的用心教導,並期許未來能夠繼續發掘更多台灣的故事。

▲ 圖四:世新大學榮獲2023大學新聞獎「最踴躍參與獎」冠軍。

由英語報章《中國日報香港版》(CHINA DAILY HONG KONG)創辦的「大學新聞獎」至今邁入第12屆,今年吸引兩岸四地共84間院校共襄盛舉,逾3600人參賽,投稿近千份中英文作品,創下歷年新高。世新大學更因常年參賽、報導質量均優,深受主辦單位肯定,榮獲今年新增的「最踴躍參與學校獎」,加上由新聞系師生拿下的14項大獎,總獎項數量一口氣提升至15座,創下歷年最多紀錄。

※世新大學新聞學系「大學新聞獎」(Campus News Awards)完整獲獎名單:

 最佳新聞視頻 亞軍 《滴灌栽培法省水省工 洋桔梗切花品質提升》|吳靜怡、蕭沁梅

 Best in News Writing 亞軍 《Taiwan’s New Era of Agriculture:High-tech Farmers on the Rise 》|陳琪涵、謝欣汝

 Best in Feature Writing 亞軍 《The Beauty and The Sorrow of Forest Guardians》|李顯營

 最佳科技新聞報導獎 冠軍 《「藍」光粼粼 海洋中的螢火蟲》|戴柏妤、廖晟文、羅詠馨

 Best in Headline Writing 季軍《Keep Your “Butt” out of the Environment》|吳幸芳、楊子萱、莊佳芳、陳曉芹

 Best in Business News Reporting 冠軍《Booming Petconomy, Market of Companion Animals》|陳萱樺、謝佳妘

 Best in Arts and Culture News Reporting 冠軍《Beating the Drums to Preserve Chinese Traditions》|張佳倪、陳安婷

 Best in Arts and Culture News Reporting 亞軍《Catering Chef and Moveable Feast》|蕭沁梅、吳靜怡

 Best in News Page Design 亞軍《Beating the Drums to Preserve Chinese Traditions》|張佳倪、陳安婷

 Best in News Page Design 冠軍《Catering Chef and Moveable Feast》|蕭沁梅、吳靜怡

 Best in News Page Design 季軍《Rice Farming : an Endangered Occupation in Cities》|黃儷璉、連慧鈺

 最佳短視頻 Best in Short Video Reporting 亞軍《受傷生靈的引路人 野灣野生動物醫院》|陳琪涵

 最佳新聞攝影圖片 Best in News Photography 亞軍《匠人精神 緊守傳統鑿花技藝》|吳靜怡

 最佳專題攝影圖片 Best in Feature Photography 季軍《一鳴銅鑼響三代 林午鐵工廠的匠人魂》|文及均

 最踴躍參與學校獎|冠軍 Shih Hsin University (世新大學)