留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月

▲台中碩士女夥同男友弒父運屍畫面。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／台中報導

台中霧峰留美女碩士江女聯手張姓男友殺害父親後棄屍，一審法官依殺害直系血親罪判江女無期徒刑、褫奪公權終身，張男依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身。因2人羈押期屆滿，二審法官認為2人曾留美長達7年，相較一般人更具有國外的萌生能力，有逃亡之虞，因此於1日裁定延押2月。

回顧案情，江女及張男於2014年間一同赴美留學，並請求江父協助申請貸款及資助金錢，江父答應請求，但資金一直提供至2016年，江父就未再持續提供金錢，2人經濟及求學出現困難，因此心生怨懟。

2人於2020年間返國，並多次返家與父母理論，但都遭拒於門外，甚至報警處理，2人自此對江父埋下殺機。直到隔12月26日晚間，2人帶著事先購買的膠袋、美工刀、白繩、花剪、水果刀、白色手套、鐵鎚、剪刀、白色束帶等物，前往江父擔任警衛的一間小學要理論，雙方因此爆發激烈衝突，2人便持鐵鎚重擊江父頭部，導致將父因顱骨、頸椎骨折、腦內出血等嚴重傷害，當場慘亡。

2人犯案後，為避免犯行曝光，將江父裝進垃圾袋內，並以安全帽套住江父頭部，防止江父的血流到地板，隨後前往江父住處，查看是否有異狀或是已報警，接著返回國小，用水清洗沾有血跡的地板，接著再將江父扛致機車上，載往太平山區棄屍。

一審法官審結，法官認為，審理期間，江母及其他家屬均表示希望2人判處死刑，自應加以嚴懲；但考量2人無任何前科，且犯後坦承犯行，加上鑑定後認江女有「中高度」之矯治可能性及「高度」之再社會化可能性，而張男則是有「高度」之矯治可能性及「高度」之再社會化可能性，堪認尚非全無復歸社會更生可能性，因此量處無期徒刑、褫奪公權終身。

目前全案進入二審，而江、張2人羈押期屆滿，台中高分院審酌，2人惡性重大，且曾赴美留學長達7年，較一般人更具有國外的謀生能力，認為2人有逃亡之虞，因此裁定延押2個月。