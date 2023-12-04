全台營業額第3高！家樂福中原店慘遭屁孩噴火燒　將停業2周損失可觀





▲家樂福中原店為全台營業額第三高，此次受火警影響將停業2周，損失相當可觀。（圖／桃園市消防局提供）

記者楊熾興、陳韻如／桃園報導

桃園3名年輕男子3日凌晨在中壢區家樂福中原店嬉鬧，還拿殺蟲劑朝點燃的打火機噴，進而引發大火，至少百名警消出動救火，直到凌晨才控制火勢，而家樂福也被迫停業。據了解，該家樂福營業額是全台所有分店第3高，此次受到火警影響，至少必須停業2周，損失的營業額、商品、以及裝潢難以估計，未來3人恐面臨天價賠償。

初步調查，郭男(20歲)、黃男(20歲)、周男(24歲)為餐廳工作的同事，3日凌晨下班後相約吃消夜，吃飽後睡不著便前往24小時營業的家樂福中原店閒晃。當時3人在店內嬉鬧，經過一間清潔用品區時，郭嫌突然拿起架上的殺蟲劑玩，甚至還朝著點燃的打火機噴，進而釀成大火。

據了解，家樂福中原店營業額十分可觀，是全台所有分店第3高，營業額冠軍是新北新店店、第2是桃園經國店，第3則是此次失火的中壢中原店。此次受到火警影響，業者被迫停業至少2周，損失的營業額、商品、以及裝潢難以估計，未來3人恐面臨天價賠償。

警方事後將涉案的3人帶回，並依公共危險罪嫌送辦，檢方複訊後裁定郭嫌2萬元交保，另2人無保請回、限制住居。

▲桃園中壢量販賣場凌晨火警，3男玩殺蟲劑惹禍。（圖／記者楊淑媛翻攝）