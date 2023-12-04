「台灣缺工卻低薪」水泥工曝30年前收入　年輕人被華人1觀念害慘

▲國內缺工浪潮未解，人員招募困難，也影響到經濟。（示意圖／CTWANT提供）

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缺工浪潮未解，人員招募困難，也影響到經濟。一名水泥工透露，自己30年前開始到工地工作，當時的入門薪水並不低，光學徒1天就可實賺600元（含便當、飲料），而當時打工時薪僅約60元，即便如此還是很少人要做，「因為當時的時空教育背景，告訴我們要讀書～告訴我們要有高學歷」，缺工種子因此萌芽。

臉書粉專「水泥工」發文，「30年前，回溯到阿鴻國中畢業15歲那年，那應該是『缺工』時間軸的起點…那個時期，每個班級人數都超過40人以上～聯考制度的末期，學校很明確的在班級上區分了『升學班』與『普通班』～顧名思義『升學班』就是讓在成績較好的學生，往較好的學涯發展，而『普通班』則是讓學生自由發展，尋找除了升學以外的人生道路！」

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水泥工表示，「當時的我就是那極其少數，沒有升學的學生之一，於是我投入了職場開始做工…但是，當時的做工入門薪水不低，學徒的我一天實賺600元（含便當、飲料），而當時打工的時薪一小時約莫60元，雖然水泥學徒工作很累，但是至少我賺的錢比較多，況且我是有『學習一技之長』的職業！」

他接著說，「隨著我的工作認真與積極態度，我的日薪變成800元、再變成1000元…一直往上調整，阿鴻當時身邊的朋友也都覺得我的收入不差！可是很妙的是，我身邊朋友們都知道收入不差，但還是沒有人要加入…為什麼？因為當時的時空教育背景，告訴我們要讀書～告訴我們要有高學歷～告訴我們做工很累，要想辦法拿筆、用頭腦賺錢，別用體力、勞力賺錢～就在這樣的教育體制下，『缺工』的種子萌芽了！」

貼文提到，「30年後的今天，我們正在啃食『缺工』的果實～不甜、不完美，但是它卻茂密的繁殖著！因為現在的『少子化』讓我們的小孩平均一個班級人數只有20來個！因為『人口老化』現象加劇，我們也已經是步入中年的大叔了，更慘的是上有老、下有寶～老一輩人的退休、沒有收入就算了，畢竟他們當初也都是苦過來了！」

水泥工坦言，「年輕的這世代，他們可慘了～他們心心念念的高學歷終於拿到了，可是他們卻擺脫不了『低薪』的命運，社會新鮮人的起薪讓人咋舌，一眼望去盡是高學歷又低薪、低成就的當下，真是讓人失望！於是新鮮人他們找不到理想的行業，只能『失業』！可是大環境卻是『缺工潮』餒…問題可真矛盾啊」。

▲國內缺工浪潮未解，人員招募困難，也影響到經濟。（圖／翻攝自水泥工臉書）

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