屁孩玩殺蟲劑害中壢家樂福燒掉！業者低調：損害情況尚無法評估

▲3名男子在中壢家樂福中原店用殺蟲劑噴向點燃打火機，造成賣場起火，所幸無人傷亡。（圖／桃園市消防局提供）

記者蔡玟君／台北報導

位於中壢中華路二段的「家樂福中原店」今（3日）凌晨3時59分傳出火警，原因是3名男子在賣場用殺蟲劑噴向點燃的打火機引燃火勢，動員百名警消灌救，家樂福也宣布今、明停業2天，《東森新媒體ETtoday》稍早進一步詢問業者賣場損害情況，業者低調表示，目前還無法進入現場，無法評估。

家樂福中原店今日凌晨發生火警，現場濃煙狂竄。桃園市消防局3時59分獲報，現場有火焰冒出及大量報案電話，一共出動消防人員56名、消防車25輛、救護車1輛。所幸消防局滅火後，確認現場無人員受傷受困。

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▲3名引起火災的男子已經送辦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

而根據警方調查，凌晨有3名男子在賣場清潔用品區嬉鬧，持賣場殺蟲劑朝著點燃的打火機猛噴，瞬間釀成火勢。警方循線將3名涉案男子逮捕，全案依公共危險罪送辦。

家樂福中原店家樂福受到火警影響，宣布今、明(4日)停業2天，後續確切復業時間，將會視情況再行公告。ETtoday稍早進一步詢問家樂福目前賣場情況，業者低調表示，目前現場還不能進入，因此無法評估實際損害情形，但可確認的是無人傷亡。問及是否會對3名男子求償或其他措施？業者也僅強調有待警方釐清，並不多做回應。