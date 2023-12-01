黃暐瀚聽許淑華講這事　紅了眼眶：善的循環不是民調選票算得出來

▲黃暐瀚訪問台北市議員許淑華，真情流露，在鏡頭前紅了眼眶。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube，下同）

記者陳弘修／台北報導

媒體人黃暐瀚平時評論政治時事，單刀直入與話鋒犀利的風格，在網路上擁有不少支持粉絲。11月的最後一天，黃暐瀚在每天早晨主持的廣播節目中訪問正在競選松山信義區立委的台北市議員許淑華，節目進行直播的過程中，他一度真情流露，在鏡頭前紅了眼眶。事後，黃暐瀚在臉書以「政治與人性」為題發文表示，政治不是只有輸贏而已，善的循環不是民調跟選票可以計算得出來。

黃暐瀚表示，台北市信義區信安街11月初發生火警，造成1死1傷3家庭無家可歸，受災戶的爸爸全身燒燙傷送院治療，家裡是中低收入戶，三個小朋友最小的才2個月大，一把大火燒光了住家，頓失遮風避雨的依靠，身邊連奶粉尿布都沒有，許淑華立刻掏錢給受災戶急用，並幫他們安排中繼住宅，還詢問認識的企業家朋友，問問大家可不可以幫忙。

對於在節目上落淚，黃暐瀚表示，最近正逢大選，天天在談選舉、政治藍綠白，不知道社會角落還有多少這樣急需救助的家庭，等待有能力的人對他們伸出援手，所以當他聽到這一段過程，頓時感到驚訝。

「聽淑華講完這一段，我的眼淚忍不住，她也跟著一起哭。」黃暐瀚在臉書上也表示，政治不是只有輸贏而已，奉獻己力、照顧弱勢所帶來的善的循環，不是民調跟選票可以計算得出來，謝謝淑華。