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女子與生意夥伴鬧翻深夜迷失異地街頭　草屯暖警代叫小黃助她返家

▲外地女子生意拆夥、深夜一人攜家當迷失街頭，草屯暖警助她返鄉。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲外地女子生意拆夥、深夜一人攜家當迷失街頭，草屯暖警助她返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中市中年女子因與友人合夥做生意，移居南投草屯鎮租屋同住，但日前因故與友人鬧翻拆夥、搬出租屋，深夜獨自帶著行李在異地街頭徘徊，警方發現後，熱心為她代叫計程車、讓她得以順利返回老家。

草屯警分局指出，復興派出所警員李信維、新光派出所警員張閔維日前深夜執行巡邏勤務時，途經草屯鎮碧山路與立人路口附近，看見一名女子攜帶眾多行李、慌亂無助佇立昏暗路旁，立即下車關心查看，得知這名現年53歲的女子原本家住台中市，先前與其友人合夥經營夜市生意，在中部各個夜市擺攤維持生計，並在草屯鎮租屋同住數月之久。

▲外地女子生意拆夥、深夜一人攜家當迷失街頭，草屯暖警助她返鄉。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料當晚她因經營方向理念與友人不同，雙方發生齟齬，女子負氣之下決定拆夥、各自打拼，並連夜整理行李家當，大包小包地搬出租屋處，卻沒想到平常隨友人四處工作均日夜顛倒，沒留心過租屋處附近環境，因人生地不熟下而迷失方向，手機不巧又快沒電了，無法聯絡親友協助。

李、張2名員警表示，當時發現女子拎著大包小包的家當站在昏暗視線不良的道路旁，擔心來往車輛未注意而有安全疑慮，便停車主動關懷，女子也將其經歷與窘境如實告知；警方了解後，經女子同意代叫計程車，確認其與計程車司機談好返家路程車資並安全上車後，始恢復巡邏勤務，也讓這名從外地來謀生的女子倍感溫暖、笑逐顏開，相當感謝警方於深夜時的暖心協助。

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