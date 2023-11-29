控華視專題侯友宜出鏡率比賴清德少　國民黨：勿淪為執政黨側翼

▲國民黨立法院黨團召開「公廣集團--華視成為民進黨側翼」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨團今日上午召開記者會指控，華視在近期製播新聞專題報導當中，以長達1分6秒為民進黨總統參選人賴清德擦脂抹粉，提到國民黨總統參選人侯友宜卻僅11秒帶過，嚴重失去媒體該有的平衡、對等原則。國民黨團表示，公廣集團和華視屬非商業電視台，是由政府編列預算挹注，必須嚴守報導公正、平衡、對等立場，不能淪為執政黨側翼，為民進黨總統參選人擦脂抹粉。

國民黨副書記長李德維表示，距離明年大選只剩下40多天，國民黨團提醒公廣集團包含華視在內，以及政府相關機構，都必須嚴守行政中立基本原則，不要忘了所拿的薪俸是人民的納稅錢，不是政黨所支付的。

李德維指出，華視製播相關專題報導內容，針對三黨總統參選人露出時間有所差別，華視在18分鐘專題報導當中，長達1分6秒為民進黨總統參選人賴清德擦脂抹粉，把國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲竟用短短數十秒帶過。

因此，李德維強調，政府相關部門、國營事業、公股公司，以及公廣集團、中央社等，不要忘記不是執政黨的，不要拿人民納稅資源，為特定總統參選人造勢宣傳，尤其在選戰緊要關頭，更須嚴守中立，而國民黨團會持續觀察政府部門是否嚴守行政中立原則，不能讓官箴遭到踐踏、相關法律束之高閣。

國民黨副書記長吳怡玎也指出，民進黨執政以來，政黨不是只介入華視，而早已是介入公廣集團，用納稅人的錢，變成為民進黨大內宣、大外宣的資源。

藍委洪孟楷痛批，華視製作一個新聞專題，三黨候選人露出時間竟然相差6倍，哪來的平衡和對等？新聞媒體都有所謂自律規範，目的是要做到平衡，兼顧民眾知的權利，做好平衡報導和給予相等的時間及時段，這是新聞媒體最基本的ABC。華視的新聞專題，沒有做到平衡與對等，NCC又要假裝聽不見？