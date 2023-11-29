日本「新島嶼」變胖了！最新畫面曝光　火山噴發直衝200公尺高空

▲日本位於西太平洋小笠原群島的硫磺島，因為火山活動形成新的島嶼。（圖／取自日本海上保安廳X帳號）

記者張寧倢／綜合報導

日本硫磺島南岸附近的海底火山10月大量噴發，在11月初形成一座新的小島。不過，火山活動並沒有因此停滯，日本海上保安廳23日觀測到最新一次火山噴發，並在官方X（前稱推特）帳號上曝光無人機空拍影片，宣稱噴發高度達到200公尺，且島嶼南北方向長度比10日觀測數值增加了50公尺。

▲新島嶼23日再次被觀測到火山噴發並且「長胖」50公尺。（圖／取自日本海上保安廳X帳號）

日本海上保安廳27日在X發布影片並指出，MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機於23日對硫磺島進行火山觀測，發現南岸翁濱海域約1公里外的「新島」有噴發活動。據保安廳官網報告，新島的火山噴出了岩石碎屑與火山灰，噴煙高度約為200公尺，目前整個新島大小的估計南北長約450公尺、東西寬約200公尺。

此前，日本海上保安廳10日也曾發布火山觀測報告，內容提到硫磺島南岸約1公里外的海域確認了一座高度大約數十公尺高的新島嶼，火山噴發出的火山錐位於新島南端中央附近，形成了往北、東、西3個方向延伸的陸地，整體大小為南北長約400公尺、東西寬約200公尺。

▲日本新島嶼位於硫磺島南岸約1公里外的海上。（圖／取自日本海上保安廳X帳號）

火山地震專家、東京工業大學教授野上健治當時在10日報告書中提到，熔岩流冒出水蒸氣，但岩漿已停止流出，火山錐只有噴氣並未噴發，雖然火山活動停止，不過新島周圍有廣泛的海水變色區，代表海水仍保持高溫活躍狀態。在23日的觀測中也可以看到海水變色，日本海上保安廳持續發布航行警報，提醒船隻注意安全。

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