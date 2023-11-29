韓國又慘敗！2030世博主辦權「輸給利雅德」　釜山民眾尷尬呆愣

▲沙烏地阿拉伯慶祝首都利雅德奪下2030年世博主辦權。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府過去為了奪下2030年世界博覽會在釜山的主辦權，過去500天內結合民間企業和韓星的力量，總統尹錫悅、國務總理韓悳洙、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源等向各大會員國拉票，原本估計只要在最終投票擊敗沙烏地阿拉伯，就能一舉奪下主辦權，然而最終卻以懸殊票差敗給沙國。

根據《韓聯社》，為了奪下由釜山主辦的2030世博主辦權，南韓政府可謂使盡渾身解數，在各大峰會、領導人會談等外交場合積極拉票，中央政府結合地方、民間企業，在過去500天以來移動的距離相當於繞地球495圈，然而國際展覽局（BIE）於當地時間28日下午在法國巴黎主持的第173屆大會投票中，南韓卻慘敗給沙國。

南韓原本以為勝券在握，不過此次投票中，卻由沙烏地阿拉伯首都利雅德以119票的懸殊差距，擊敗南韓釜山的29票、義大利羅馬的17票。沙國不費吹灰之力成功拿下參與投票成員國中3分之2（165個成員國中的110張票）以上票數，使前聯合國祕書長潘基文、現任南韓國務總理韓悳洙，以及為釜山主辦權應援的南韓民眾呆愣現場。

▲▼南韓出動國務總理韓悳洙、前聯合國秘書長潘基文前往巴黎拉票，卻還是無法拿下2030世博主辦權。（圖／達志影像／美聯社）

其實在此次2030年世博會主辦權拉鋸戰中，南韓相較沙國更晚投入宣傳工作，不過南韓政府結合民間企業的力量、企圖展現團結力量大的精神，和BIE各大會員國重要人士接洽，原先預估只要奮鬥到最終一場投票、對沙國取得逆轉勝後，就有機會奪下2030世博主辦權，最終卻仍輸給沙國的「石油金錢」攻勢。

《韓聯社》分析，由於南韓並不像沙國在宗教領域或地區上擁有號召力，因此能取得的票數本身就會較沙國還少，加上在全球歷經俄烏戰爭、以巴衝突後，第三世界國家陷入經濟困頓，也因此只要沙國發揮在中東的「石油金錢」優勢，便能成功吸引基數廣大的第三世界國家票數。

▼南韓民眾與支持者在法國巴黎場外，穿起韓服、為2030世博在釜山做最後宣傳。（圖／路透）

▲得知利雅德成功奪下2030世博主辦權，南韓釜山市民呆愣現場、無法置信。（圖／達志影像／美聯社）

南韓從去年7月成立政府結合民間的委員會後，正式展開2030世博在釜山的拉票工作，尹錫悅在各大領導人會談、峰會等國際場合上，向90多國、500名以上的重要人士呼籲將票投給釜山，甚至在國是訪問等海外出訪形成就走訪10多國；至於韓悳洙則同樣會晤90多國、150名以上的人士。

在最後一場的演示（Presentation），南韓出動了國務總理韓悳洙、釜山市長朴亨埈、SK集團會長兼大韓商工會議所會長崔泰源，以及頗有國際聲望與影響力的前聯合國秘書長潘基文等人，未料卻來是敗給沙國。

根據韓媒《SBS News》，對於南韓在2030世博主辦權爭奪戰所面臨的慘敗，南韓社群網路上罵聲一片。

▼南韓政府拍攝的釜山世博宣傳影片內容被認為「不知所云」。

在最終一場演示所播映的宣傳影片，其設計可謂「慘不忍睹」，當局出動韓星李政宰、PSY以及其他知名偶像團體作為宣傳賣點，雖然是宣傳釜山的主辦權，然而片中卻響起歌曲《江南Style》（但江南位於首爾），缺乏以釜山特色作為賣點的宣傳，李政宰、PSY更不斷比出手勢「1」，更令網友覺得不知所云，還以為拍的是總統大選的競選廣告。

南韓網友在YouTube留言表示，「就只有這般水準而以，千百年不變」、「平昌冬奧的時候不是這樣耶」、「只能怪我國在主辦世界童軍大露營的時候，對國際的『宣傳』做得太好了」、「我在海外從事廣告業，但回國只要打開電視，就覺得韓國做廣告根本不知所云，只懂得用藝人拍影片」、「我一打開影片就很想關掉了，這樣還可以拿到29票真的很厲害」。

對於此次爭奪2030世博主辦權的慘敗，韓悳洙表示深感重責大任，為無法符合全國民眾期待感到抱歉。尹錫悅則是今日（29）中午透過總統辦公室發表談話，向南韓國民致歉。