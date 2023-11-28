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日本電車上「講視訊電話」踩大忌！　在台日人曝恐怖下場

▲▼日本電車,地鐵,東京,JR,上班族。（示意圖／實習記者袁茵攝）

▲日本電車示意圖，與本文無關。（圖／記者袁茵攝）

記者周亭瑋／綜合報導

先前有國人抱怨，在日本碰到不少台灣旅客，會在餐廳、電車上大聲聊天，甚至開擴音或打視訊電話，認為這是不尊重當地文化的舉動。對此，旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」點頭表示，在電車上打視訊電話，會被視為挑釁行為，很可能被大罵或毆打。

「日本人的歐吉桑」日前在臉書提到，在台灣大眾運輸上，講視訊電話或許是常見光景，但如果是在日本電車上，可能會引起很大的糾紛，「尤其是東京跟大阪的電車。

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歐吉桑接著表示，「對我們日本人來說，這行為有點像挑釁其他乘客的樣子，有些乘客看到可能會受不了，進而破口大罵或者直接毆打你，至於講電話，有些日本人能理解，畢竟電話可能是非常緊急、重要的內容，但是打視訊電話，相信99.99%日本人不能接受。

▲▼電車通勤,上班族通勤,日本東京,電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

▲歐吉桑直言，電車上有形形色色的人。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

他還說道，「日本電車裡面有很多種類的乘客，絕不只有禮貌的人，還會有喝醉的人、快要抓狂的人、已經放棄人生的人等等，這些人看到打視訊電話者，一定會找碴打架，且不管是男生、女生、老人還是小孩。」

最後，歐吉桑不忘強調，「請記得日本電車內講視訊電話，並不是沒禮貌的行為，而是挑釁打架的行為。」

對此，網友們紛紛回應，「不管是捷運或室內，真的很討厭用視訊電話或開擴音看影片、聽音樂的人」、「把公共場所當自己家，超沒水準的」、「每天公車、捷運一堆這種人，而且還開擴音」、「台灣人的強項」、「台灣最常用手機追劇，偶爾幾次光聽內容，還大該猜到是哪部連續劇演第幾集，聲音就放很大，變成一人看多人聽」。

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日本電車打視訊電話挑釁行為旅遊禮儀尊重文化

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