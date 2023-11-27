公廁激戰少女遭甩！恐怖情人印「裸照公告」40張　衝校門口狂貼

▲劉姓工人不滿15歲女友提分手，竟到她學校門口貼她裸照。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／台中報導

台中劉姓工人和15歲女友交往1年後遭甩，竟心生不滿，找朋友列印少女裸照，指名道姓配上「讓大家知道妳有多破」等文字，再列印出40張「裸照公告」，到校門口連貼9張，還到少女家門口和學校旁公車站等處張貼。經少女報警處理，劉男被依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，合併處5年徒刑。全案還可上訴。

判決指出，劉男透過線上遊戲「傳說對決」，認識15歲少女小茵(化名)，進而在2021年12月13日開始交往，兩人也在廟宇旁空地、火車站公廁激戰共3次，期間劉男還要求小茵傳送裸照。小茵因覺得兩人是男女朋友，便聽話以手機自拍下體、胸部裸照3張傳送給劉男。

不料隔年12月4日小茵提出分手，劉男竟心生不滿，將小茵的裸照和文字「她叫○○○住在○○○○○、今天要講個故事我沒看過這麼爛的女生、自己以為很漂亮，跟我在一起時腳踏好幾條船、我完全不懂她心裡在想什麼，覺得男人好玩是嗎，還是覺得今天怎麼玩不會怎樣、但妳錯了，妳今天遇到妳倒楣，我就讓大家知道妳有多破」，通通傳給他一名友人。

友人隨即將文字和照片排版，並加註「公告」2字後，到便利超商印出彩色和黑白傳單40張，和劉男於6天內到小茵門口、校門口、公車站牌、學校周邊商家等處張貼「裸照公告」，若友人單獨依劉男指示前往張貼，還會將成果拍下來傳給劉男。

當劉男和友人一同搭車到小茵的學校門口貼「裸照公告」時，被司機聽到兩人討論裸照的對話，等劉男和友人下車後，司機回頭撕下已張貼的6張公告，到派出所報案。另一方面小茵也發現自己的裸照被散布，和父親前往警局報警。警方獲報後在張貼「裸照公告」的地方加強巡邏，當場在小茵學校附近逮捕手上拿著「裸照公告」的劉男。

全案經台中地院審理，法官檢視路口監視器、當事人訊息，及扣案的劉男手機和「裸照公告」原稿1張、「裸照公告」37張，判定劉男犯行屬實，審酌他犯後坦承犯行，態度尚可，但迄今未獲得被害人諒解、從事板模工日薪2千元等情，依犯3個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、引誘少年製造性影像罪、共同犯製造少年之性影像罪，合併執行5年徒刑。全案還可上訴。