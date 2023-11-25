30多年首見移動！「全球最大冰山」漂往南冰洋　面積相當南投縣

▲ 15日冰山A23a的衛星圖像。（圖／路透）

文／中央社倫敦24日綜合外電報導

科學家今天表示，全球最大冰山正漂往南冰洋（Southern Ocean），30多年來首見移動。這座名為A23a的南極冰山面積近4000平方公里，約相當於南投縣面積。

路透社報導，自1986年從南極洲西部的菲爾希納龍尼冰棚（Filchner-Ronne Ice Shelf）崩解以來，這座曾設有蘇聯研究站的冰山因底部卡在威德爾海（Weddell Sea）海底，基本上已擱淺，但現在不再動彈不得。

最近的衛星影像顯示，這座重量近1兆公噸的冰山在強風和洋流的助陣下，正快速漂過南極半島（Antarctic Peninsula）北端。

科研組織「英國南極勘測」（BAS）冰川學家馬許（Oliver Marsh）說，如此巨大的冰山在移動很罕見，因此科學家將密切關注它的軌跡。

這座巨大冰山動起來的同時，很可能會被推入南極洲環流（Antarctic Circumpolar Current），將沿著一條被稱為「冰山巷」的路徑流向南冰洋，屆時會碰到其他有類似命運的冰山。

目前不清楚為何這座冰山突然動起來，尚待釐清。

馬許說：「隨著時間的推移，它大概稍微變薄，浮力變大了一點，得以離開海底並受到洋流的推動。」A23a也是世界上最古老的冰山之一。

A23a可能會在南喬治亞島（South Georgia Island）再次擱淺。這會為南極洲的野生動物帶來問題。數以百萬計的海豹、企鵝和海鳥在島上繁殖，並在周圍水域覓食，巨無霸A23a恐會擋路。

2020年，另一座巨大冰山A68曾引發疑慮，擔心它會與南喬治亞島相撞，摧毀海底的海洋生物並阻礙覓食。不過這座冰山後來分裂成無數小塊，得以避免這類的災難。A23a可能也有一樣的結局。

不過馬許說：「這種規模的冰山有可能在南冰洋存活相當長的時間，儘管南冰洋如今溫度已高得多，而且它可能會往北移向南非，從而擾亂航運。」（譯者：盧映孜／核稿：林治平）