以色列人質「回到家鄉」落淚　哈瑪斯給出第二波名單！預計今釋放

▲以色列表示已經收到哈瑪斯將釋放的第二份人質名單。圖為一架載著人質的飛機24日從以色列佩塔提克瓦（Petah Tikva）的一家兒童醫院起飛後，人們揮著以色列國旗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與哈瑪斯停火協議24日生效，被押在加薩的13名以色列、10名泰國和1名菲律賓人質當天獲釋。以色列官方稱，其中11名外國人質已經被轉移到特拉維夫市（Tel Aviv）附近醫療中心進行體檢，獲釋人質與家人團聚時皆不禁落淚。另外，以色列方面已收到25日將獲釋的第二波人質名單，目前正在審查。

▲哈瑪斯將24名被綁的人質交給國際紅十字會。（圖／路透）

以色列釋放拘留獄中的39名婦孺後，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）24日也將24名人質交給在加薩走廊的紅十字會（Red Cross）。根據CNN報導，以色列外交部表示，獲釋的11名外國人質為10男1女，已經被送往特拉維夫東南部城鎮貝爾雅科夫（Beer Yaakov）的沙米爾醫療中心（Shamir-Assaf HaRofeh Medical Center）。

以色列衛生部聲明指出，這10名泰國和1名菲律賓公民將留在醫院，直到完成體檢。沙米爾醫療中心主任克拉奇（Osnat Levtzion Korach）說明人質情況時表示，初步檢查顯示情況良好，「他們很高興能來到安全的地方，並對我們的治療和照顧表示感謝。我們很高興也很自豪能參與這項努力。」

▲哈瑪斯釋放13名以色列、10名泰國和1名菲律賓人質。（圖／路透）

另外，特拉維夫附近的沃夫森醫療中心（Wolfson Medical Center）也舉行了記者會，以色列的護理師長古德柏格（Shoshy Goldberg）博士表示，當其中5名獲釋的老婦終於和家人團聚，非常振奮與激動人心，「房間裡的人全都淚流滿面。」沃夫森醫療中心主任恩格爾（Anat Engel）博士則向獲釋婦人與家屬說，「你們終於回到家了，待在安全的地方。」

▲哈瑪斯25日預計將再釋放第二波人質。（圖／路透）

哈瑪斯預計25日再釋放第二波人質。以色列總理辦公室在24日聲明提到，以色列情報局（Mossad，摩薩德）與以色列國防軍已經收到第二份人質名單，這是與哈瑪斯達成的協議框架的一部分。聲明稱，安全官員正在審查名單，人質協調官員已通知家屬，但在人質平安獲釋前不會對外公布名單。