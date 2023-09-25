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花蓮吉安鄉20位百歲人瑞！最高齡104歲　鄉長贈金牌賀禮

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞走訪百歲人瑞家戶，致贈「百歲金牌」祝賀禮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲花蓮吉安鄉長游淑貞走訪百歲人瑞家戶，致贈「百歲金牌」祝賀禮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮吉安鄉長游淑貞來回走訪百歲人瑞家戶，為滿百歲長者致贈「百歲金牌」祝賀禮。經統計吉安超過一百歲的人瑞高達20名，其中最高齡為104歲仍活潑健康擇吉安樂活安養，而今年九九重陽敬老金公所也將預備發出近一萬六千份之多。

吉安鄉今年新增6位足滿百歲人瑞，游淑貞親贈刻上個人姓名的客製化「純金百歲金牌」，以真金表真情，表達對於長者祝福與感謝之意，其中包括永興村彭吳玉美、慶豐村陳姐、永安村葉笋妹、干城村劉月美、南昌村李旗芬、北昌村吳黃瓊珠等長輩，希望用純金99表達健康長久的祝福，祈願健康幸福長長久久。

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞走訪百歲人瑞家戶，致贈「百歲金牌」祝賀禮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

當拜訪行程走入永興村百歲人瑞彭吳玉美家戶時，竟是前縣長吳水雲的胞姊，家人看到游淑貞鄉長親送九九純金的祝福，都表示感謝與歡喜，吳前縣長特肯定游鄉長愛民如親政策，敬老親訪贈金之暖心行動為全縣獨有且深具意義，他分享其長壽秘訣就在於和樂家庭、子女孝順最為重要；慶豐村陳姐長壽秘訣就在於簡單生活勤勞耕作，現在有20個孫子、18個曾孫，盡享天倫之樂，收到鄉長親贈與的金牌，喜悅之情溢於言表，相當珍惜這份珍貴的百歲紀念，更選擇家中明顯地方放置，滿足分秒日常得以品味百歲人生喜悅。

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞走訪百歲人瑞家戶，致贈「百歲金牌」祝賀禮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞說，感恩長者篳路藍縷用青春、智慧與努力，成就家庭與現今社會的卓越和圓滿，透過社區關懷據點、失智據點、文化健康站以及各村老人會協力，現今吉安鄉擁有54個健康關懷據點，皆來自不同的社會福利補助所共構的服務，謝謝志工們精進照護專業，在社區擔綱照輔員或無給職志工啟動長者陪伴，公部門資源更要善盡落實老年安養照護責任，在重陽節前夕要為長青之寶，獻上滿滿的關懷和祝福，尤其在家庭和樂初老服務老老的現今社會，親手把百歲金牌送給媽媽、也把70歲敬老金送給孝順的兒子，感受母慈子孝孫賢的一家和樂氛圍。

▲▼花蓮吉安鄉長游淑貞走訪百歲人瑞家戶，致贈「百歲金牌」祝賀禮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉公所創意推展長者福利多元作為，每一面金牌都代表著眾人的祝福、發想著家庭行孝的作為、啟發著社會敬老的溫馨；吉安鄉更是全縣第一個下修重陽敬老禮金領取發放門檻至65歲，並首推重陽禮金轉帳服務，體恤長者需求周全的幸福鄉城。

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