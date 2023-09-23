Linbay好油「全家遭恐嚇」　桃市警主動聯繫「無人身安全疑慮」

▲進口蛋爭議延燒，時常在臉書上發表評論的「Lin bay好油」版主林裕紘，傳出遭恐嚇威脅。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

進口雞蛋爭議延燒，粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因多次評論政府政策，遭受網友留言、私訊威脅，宣布停更並關閉粉絲專頁。桃園市警局已主動聯繫上林裕紘的家人，據了解，對方表示目前沒有人身安全疑慮、一切平安，也沒有要報警，不希望外界打擾，警方也持續跟他們保持聯繫。

「Lin bay好油」林裕紘22日晚間10點在臉書表示，他成立粉絲團評論政府，過往就收到許多批評跟抹黑，如今甚至收到了對他的妻子、家人及住所的安全威脅，讓他猶豫是否該繼續下去，「我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中」。

桃園市副市長蘇俊賓表示，由於當事人是桃園市民，市府非常關切，昨晚第一時間就請市警局關注此事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦，市警局刻正循線積極追查嫌疑人身份，呼籲心存不當動機的人，切勿以身試法。

行政院長陳建仁23日赴立法院備詢前受訪表示，對這件事情不太了解，但是台灣是一個講究言論自由的國家，「我們一定會確保每一個人的言論自由，我也會請相關單位來深入地了解」。

農業部代理部長陳駿季則說，不知道訊息何來，但農業部是政府單位，相關施政作為可接受社會大眾公評，有誤解的地方就儘量澄清。同時他也強調，農業部絕對不會因為外界媒體對專案進口的質疑的批評，即使有不當批評，也不會、也沒有能力讓他粉專關閉。