「基隆好物」首登文博會、pinkoi兩大文創展　文博會每日送打卡禮

▲最新選出19件獲得基隆好物標章的「基隆味的品牌」（圖／記者徐文彬攝）

生活中心／綜合報導

疫情解封後全台旅遊活動熱絡，由山、海、城集結的基隆擁有豐富觀光資源，左擁大型郵輪觀光人潮、右攬國際、國內旅客潮，為了讓更多人看見基隆有別其他城市的特色，基隆市文化局積極扶持地方潛力資源，最新選出19件獲得基隆好物標章的「基隆味的品牌」，不只如此，基隆市文化局將帶著19件基隆好物，參加有史來最盛大舉辦的文創盛事，9/26~10/1在「2023臺灣文博會」華山展區上重現基隆崁仔頂在地特色，11/17~11/19在「2023 Pinkoi Design Fest 瘋設祭」展現基隆好物品牌力，臺灣文博會期間還加碼打卡前100名就送好禮，搶先看19件最新最有特色的「基隆好物」設計！

▲10/1送出的打卡禮是漁品鮮饌-竹簍海鮮米粉。（圖／基隆市文化局提供，下同）

2023臺灣文博會期間，攤位每日發放限量100份打卡禮，全都是精選基隆好物獲選商品，打卡就能免費得到，從開展第一天開始就有，9/26送「招牌咖哩餅」、「沐澧石花菜旅行組」；9/27送「基隆彩蛋濾掛咖啡」、「黑鳶飛翔海鮮杏仁脆片」；9/28送「米雪兒」、「AGAR-AGAR鳳尾脆梅石花凍；9/29送「啵啵魚捲」；9/30送「飛魚卵香腸」、樂品喜塘咖啡「卡拉瓦卡石蓴餅」；10/1送「漁品鮮饌-竹簍海鮮米粉」，每日好禮不斷，而且都具有代表性及特色故事！

▲心干寶貝-幸福滿溢禮盒。

基隆最大的亮點是海洋文化，定期舉辦鎖管季、帆船季等活動，入選好物標章中有多款「基隆海味」在地特色文創伴手禮，甚至將特色菜變成文創伴手禮，在地的八斗子小卷醬和海味香蒜醬設計的「心干寶貝-幸福滿溢禮盒」，料多味美品嚐能感受到滿滿的誠意，就連基隆八斗子的手路菜也變身成「漁品鮮饌-竹簍海鮮米粉」，竹簍造型相當有特色，而且沖泡熱水就能品嚐到海鮮米粉的美味和新鮮，是造訪八斗子的遊客最愛伴手禮之一。



▲飛魚卵香腸。

▲啵啵魚捲。

入選的基隆好物不乏在地職人的創意點子，「熊豆鮭魚鬆蛋捲」和「法式海鮮鹹塔」是基隆正濱漁港旁熊豆咖啡所開發的點心，使用當地的海鮮材料嚐得到天然海洋風味。還有可即食、可烹調的「飛魚卵香腸」，使用每年只在端午節前後才能捕撈的飛魚卵，被巧妙地製成了甘蔗煙燻的飛魚卵香腸，這是博勝行結合了在地漁獲和美味開發的特色產品。致力推廣海洋文化的阿里棒棒，研發推出創新商品「啵啵魚捲」，每次咀嚼都伴隨著令人驚奇的「嗶嗶啵啵嗶啵啵」的口感。就連當地特有的海產的石花菜，也被巧妙地應用於商品中，依照基隆人的日常生活靈感結合成產品「沐澧石花菜手工皂」和「AGAR-AGAR鳳尾脆梅石花凍」。

▲基隆嶼的秘密擴香組。

▲基隆泉利米香-米雪兒。

基隆璀璨的山嶼，不僅擁有壯麗的自然景色，還孕育了許多令人驚艷的好物。像是使用基隆文旦柚為主要原料製成的「祈柚酒」、「基隆嶼的秘密擴香組」搭配沐澧特調的海洋香氛，彷彿置身於基隆嶼一般；基隆泉利米香創立「米雪兒」翻轉傳統點心，無論您喜歡美食、藝術還是傳統工藝，基隆的城市魅力好物有令人驚喜的多元風貌，像是「黑鳶飛翔海鮮杏仁脆片」、「基隆精釀啤酒系列」、「招牌咖哩餅之雞籠金黃歲月禮盒」、「寵物鮮食伴手禮盒」、掃把救星擴香石、「卡拉瓦卡石蓴餅」、以基隆的煤礦地質設計的「Flared The Galaxy 墨金星河」、中西融合的「考古三光調酒禮盒」、「基隆彩蛋濾掛咖啡禮盒」，每一件商品都蘊含著古今融匯的美麗故事。

▲Flared The Galaxy 墨金星河。

這些「基隆好物」不但充分展示出基隆的獨特風味，也成為全台的文創標竿，不僅能帶來美味的享受，更適合作為禮物送給親朋好友，想體驗這座城市的美好，趁著「2023臺灣文博會」、「2023 Pinkoi Design Fest 瘋設祭」兩大文創設計展覽，歡迎民眾攜伴前往，一品基隆好物！

展場資訊

2023臺灣文博會

時間：9/26~10/1

基隆好物攤位：華山文創園區四連棟-C區島嶼在地

2023 Pinkoi Design Fest 瘋設祭

時間：11/17~11/19

基隆好物攤位：華山文創園區東 2 館-特別企劃 1