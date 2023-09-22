快訊／屏東工廠爆炸82傷　殉職消防員「面部難辨識」醫護痛心

記者黃彥傑、柯沛辰／屏東報導

屏東科技產業園區22日傍晚發生重大火警，造成至少82人傷亡，其中包括5名消防員，有1人殉職、3人重傷。寶建醫院證實，殉職消防員遭受爆炸波及，外觀難以辨識，所以目前還難以確認身分。

屏東寶建醫院證實，一共接到15位病患，多數人僅受肢體撕裂傷，經適當處理，暫無大礙，持續觀察評估中。不過，其中有2人比較嚴重，一人內出血，另一人開放性骨折，目前已經送到開刀房。

至於殉職消防員，副院長邱文斌證實，「很不幸，一位警消兄弟歷經爆炸後，很難辨識他的外觀，這方面我們感到很遺憾，後續會再追蹤，釐清確切身分。」

▲寶建醫院副院長邱文斌。（圖／記者黃彥傑攝）

屏東明揚國際科技公司所屬工廠火警，包含廠區員工、消防員在內，共有82人被送往各醫院搶救，而在受傷的患者當中，有1名消防員殉職、3人傷重搶救中。此外，還有9名員工、3名消防員受困火場等待救援。

屏東縣消防局長許美雪表示，稍早建物內部有烷、天然氣，「我們（消防員）射水後就爆炸了，內部建物就有一些東西掉下來，有部分的人被壓住，所以我們現在要找到人，把人弄出來，至於最初起火爆炸原因現在還不得而知，我們現在優先救人。」

▼屏東科技園區一處工廠起火爆炸。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼爆炸周遭車輛殘破不堪，覆蓋大量磚瓦。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼廠區內一名女員工被救出。（圖／記者黃彥傑攝）