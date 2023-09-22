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社會 社會焦點 保障人權

忘通知開會！陸軍士官怕被列缺失　竟偽造會議紀錄「1人盜簽8人名」

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲陸軍十軍團鍾姓士官怕被列缺失，竟偽造會議記錄，遭法官判刑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／台中報導

陸軍第十軍團五支部一名鍾姓中士忘記通知主官開會，又害怕被上級列缺失，竟自製簽呈、偽造會議紀錄及簽到簿，甚至盜蓋連長印章、偽簽8名士官兵名字，被內部人員檢舉，全案因此曝光。法院審理後，依偽造公文書罪判鍾男1年2月徒刑。緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並應向國庫支付5萬元，以及接受2場法治教育課程。

檢方查出，28歲的鍾男擔任中士後勤士，負責部隊管制妥善率、裝備保養及需用品申請，並簽辦相關公文，但他卻在2021年11月間忘記通知部隊主官召開主管裝備檢查申撥補管制會議。

巧的是，當時部隊上級即將督導，鍾男害怕被列缺失，竟緊急製作簽呈，還偽造會議時序表、會議紀錄及簽到簿等資料，再盜蓋連長職章，並且偽簽連長及其他軍士官兵共8人的名字，最後再將偽造的資料上呈給督導檢查。後來有遭冒名的官兵發現，而向連長報告，全案才因此曝光。

全案審理時，鍾男對於犯行均坦承不諱，法官認為，他犯案時為現役軍人，除了肩負保衛國家安全責任之外，在國家軍營內處理公務之際，應有維護基本軍紀的意識，但卻為了不被上級列缺失，進而犯下此案，視嚴謹軍紀於無物。

法官審酌，鍾男犯後態度良好，也深具悔意，後續也因此案提前退伍，已付出相當代價，最終依法將他判刑1年2月，，緩刑3年，應向公庫支付5萬元，並接受2場法治教育。

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