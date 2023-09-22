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政大首推跨校碩士學程　考上可同時就讀四所頂大

▲▼政大首推跨校碩士學程，考上可同時就讀四所頂大。（圖／政大提供）

▲政大首推跨校碩士學位學程，考上後可同時就讀四所頂大。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

亞際文化研究國際碩士學位學程為政治大學第一個跨校、跨領域及跨地區的碩士學位學程。政大指出，該學程集結台灣聯合大學系統（政大、清大、陽明交通和中央大學）的文化研究團隊一流師資和國際學術資源，等於學生考上後，學習不會只停留在單一校園，而是可到上述四校就讀。預計下月13日起開放推甄報名。

政大表示，亞際文化研究國際碩士學位學程，集結台灣聯合大學系統等四所學校的一流師資和國際學術資源，以各校特色課程「媒體與文化治理」、「當代思潮與社會運動」、「批判理論與亞洲現代性」、「性／別研究 」及「視覺文化」五大研究學群作為課程方向，期盼培養學生掌握當前亞際社會的政經現狀與歷史文化背景，回應當代認識亞洲文化生產的學術高度及跨領域能力。

政大廣電系教授兼亞際文化研究國際碩士學位學程籌備處主任陳儒修說明，該學程已在清大、陽明交大及中央等三校落實十年之久，早已建立良好的研究基礎，是台灣第一個突破現有大學體制而具體實現的成功模式。政大加入後，將是四校中唯一具有傳播學院的學校。

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陳儒修說，政大將以「媒體與文化治理」為特色學群，因為這來自於歐盟的概念，提倡文化多樣性、文化政策、文化創意產業與文化智慧財產等，十分符合政大特質。

▲▼政大首推跨校碩士學程，考上可同時就讀四所頂大。（圖／政大提供）

▲陳儒修（見圖）鼓勵學生跨院、跨校修課。（圖／政大提供）

陳儒修認為，學生需要透過移動到政大、陽明交大、中央及清大共四校，學習感興趣的領域及課程，也鼓勵每位學生，多跨到別的學院、其他學校修習課程，不斷地拓展自己的知識及視野。期望政大亞際文化研究國際碩士學位學程的創立，可以為政大形成鯰魚效應，開啟更多跨校學位學程的可能。

政大表示，該碩士學位學程，在10月13日（五）上午9點起到10月17日（二）下午三點止，開放推甄報名，招生對象包括本國生、國際生、陸生以及僑生，最快明年9月可入學就讀。

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