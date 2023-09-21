這輩子還沒用過蘋果「可悲嗎？」　全場點頭！1原因怒開噴

▲原PO問「沒用過蘋果產品可悲嗎？」被砲翻。（示意圖／記者許力方攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果iPhone跟安卓機總被分為兩大陣營，但各有擁護者。有網友表示，從出生到現在，從沒買過任何蘋果產品，「身邊朋友出社會後，幾乎都是iPhone搭配Airpod跟Macbook，都說蘋果的東西有多好用」，納悶從沒用過蘋果產品的話，會很可悲嗎？就有人直呼，「你這輩子沒用過的東西可多了」、「這心態很可悲。」

這位網友在PTT的WomenTalk板發文，「這輩子還沒用過蘋果的產品會很可悲嗎？」文中表示，「從出生到現在還沒有買過任何蘋果的產品，智慧型手機都是用安卓的」，至少用過4個品牌，筆電也是買Windows系統的產品。

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原PO也試過玩iPhone，「以前有借朋友的iPhone滑了一下，覺得iOS介面很不習慣、很難滑，還是喜歡用安卓的系統」，而且也已經習慣用Google軟體，像是play商店等APP。

眼看身邊朋友幾乎都是iPhone、Airpod、Macbook組合，他真心不解「都說蘋果的東西有多好用多好用，但我去試用了一下iPhone，覺得沒比較好用啊！」忍不住冒出「沒用過蘋果產品會很可悲嗎？」的念頭。

貼文一出，許多人看到原PO的結論都傻眼，「可悲的是你的想法」、「幹嘛在意？用習慣的東西就好」、「會比較這種事 就是山道猴子的心態」、「我的房客每個都用蘋果，我不覺得他們有優越感」、「擺明來引戰的，把標題改成任何牌子都適用」、「覺得用了離不開蘋果的比較可憐」、「為何你會有蘋果=高級的想法？」