Y’s Day 探討轉型正義　董思齊：台灣應努力讓青年有歷史感與背景知識

▲Y’s Day 「週三青年日」探討政治追殺、追求正義，以及轉型正義的跨國視野。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年法律人協會、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站，共同舉辦的Y’s Day 「週三青年日」，20日晚間針對「鏈結世界」主題進行座談，與現場青年共同探討政治追殺、追求正義，以及轉型正義的跨國視野。

這場座談的主持人士東吳大學政治系助理教授陳方隅，與會來賓包括：身兼台灣公共策益的台灣智庫副執行長董思齊、台灣公民人權聯盟理事長林佳和、行政院不當黨產處理委員會委員許有為、台灣共生青年協會理事長蔡喻安、中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人。

座談結束後，主持人與來賓也跟現場的青年們針對年輕人退出轉型正義工作的原因、汙名化造成二元對立的解決方法、轉型正義是否被理解為藍綠對抗或意圖以綠色取代藍色等面向，進行深入分析與討論。

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

東吳大學政治系助理教授陳方隅首先提到，此次的座談主題是希望討論為什麼要關心轉型正義？討論轉型正義是為了好好面對我們自己的歷史，尤其是要把過去曾經發生過的不正義給找出來並且做一個校正，不管是關於人事清查、黨產、不義遺址，這些事情看似離我們很遙遠，但其實我們身邊都有不少的案例，而學術研究已經告訴我們轉型正義的重要性所在，推動相關的工作、瞭解這些事情的意涵，這也是我們身為民主國家公民的責任。

台灣智庫副執行長董思齊表示，「鏈結世界」系列活動從跨國比較視野出發，希望從台灣看世界的同時，也讓世界看見台灣。以「轉型正義」的討論作「鏈結世界」起點，是因為人權與民主是台灣和世界其他擁有相同價值理念的國家交朋友的重要基礎。不論台灣現階段轉型正義的成果如何，都是台灣鏈結世界的寶貴資產。

董思齊說，「轉型正義」是新興民主國家重塑政治共同體及促進再次民主轉型必經的歷程。比較遺憾的是，目前轉型正義在台灣被貼上「清算」、「鬥爭」、「政治追殺」的標籤，而轉型正義的進程究竟會不會因政黨輪替而再度停擺，亦是許多人關心的課題。

▲台灣智庫副執行長董思齊。

值得一提的是，董思齊也特別以韓國進行轉型正義的經驗為例指出，台灣跟韓國一樣，由於威權的遺緒在轉型過程中仍保有相當的權力，因此都是屬於「困難轉型」的類型，但轉型正義是為了追求更好的共同體未來，因此，台灣應努力讓青年人有歷史感及轉型正義的背景知識，讓他們縱使不是身處當時的時空脈絡中，也可以參與並支持轉型正義的進程，同時一起建立更民主與更人權的政治共同體。

台灣公民人權聯盟理事長林佳和表示，轉型正義的概念誕生於1992年的東歐，但因為各個國家主客觀條件不同，一個模型沒有辦法套用到所有國家。台灣在蔡英文政府之前比較像遺忘政策。從各國經驗來說，要劃定加害人非常困難，常常被迫抓大放小或抓小放大，拿捷克來說，排除了所有在過去政權有侵害記錄的人，但此舉卻未必適合台灣，對台灣而言，困難的是轉型正義要從何時開始起算，在許多國家，追究威權時代的加害人，都被反對黨描述為政治追殺，有些國家改用政治檔案公開來羞辱加害人，作為刑事追訴的替代，台灣應該想清楚要什麼樣的轉型正義路徑？

▲台灣公民人權聯盟理事長林佳和。

▲行政院不當黨產處理委員會委員許有為。

行政院不當黨產處理委員會委員許有為以追討不當黨產為例指出，所謂的不當是指違背自由民主憲政秩序，背於民主國家應有的法治憲政秩序而來的黨產。轉型正義在台灣之所以必要，是因為當政黨擁有龐大黨產，政治被支配型政黨支配，民主就不可能存續。如果不追討，重返執政後繼續用龐大黨產達成永久執政，民主就變成沙灘上的城堡，很容易就沒了。

台灣共生青年協會理事長蔡喻安認為，從十年前到現在，大家都在詢問要如何讓年輕人關心轉型正義，但從過去共生音樂節的報名人數，就發現後威權世代的年輕人並不是不想關心轉型正義，關心的比例其實是非常高的，重點是如何讓年輕人覺得「跟自己有關係」，至於要怎麼推動、怎麼做及訓練政治判斷及群眾溝通等能力，則需要合適的場合與積極提供事前的培訓，目前最大的問題則在於能夠將這些議題轉譯出去的人是少的。

▲台灣共生青年協會理事長蔡喻安。

中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人指出，轉型正義的原始意義，是指從威權轉型到民主過程中，國家以獨裁傷害人民，希望透過弭平傷痕，讓悲劇不再發生，各國根據其不同歷史條件產生需求，台灣主要是戰後國民黨228到白色恐懼戒嚴時期，處理困難的主題還包括日治時期及原住民的歷史正義。

吳叡人表示，推動轉型正義包含真相、究責、賠償、對話和解、教育等階段，轉型正義不是道德說教，政治上講究實力，會受到歷史條件制約，形成強弱對比。台灣過去政治歷程的因素，只能以局部真相、消極姿態的方式呈現，所幸民間推動不停止，努力累積真相理解、推廣轉型正義，因此即便政治領域萎縮被汙名化，但轉型正義在民間仍有高度正當性得以挽救。未來的轉型正義因朝局部、逐步、社會國家並進的方式前進，促轉會雖因各種不足而無法產出真相報告，但仍達成相當成就，雖然隨著過去的熱情動能已經消耗殆盡，但未來還有很多路要走，要從公民社會重新努力。