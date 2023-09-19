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八里街頭大白天驚傳2槍聲！35歲男腿部濺血　大膽槍手下場曝

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區今年4月底發生一起槍擊案，王姓油漆工外出時，遭現場埋伏已久的胡姓槍手連開2槍，所幸僅有腿部遭流彈劃傷，作案後胡嫌火速搭乘張男所駕駛的轎車逃逸。警方先在淡水某家摩鐵逮捕張男，翌日再於捷運劍潭站1號出口逮捕胡男。士林地院審理後，今（19日）宣判出爐。

起訴指出，今年4月30日上午8時許，47歲胡耀先騎車到王男八里住家，雙方起口角爭執，因此對王心生不滿，本想先騎車返家，機車卻故障，只好打電話通知41歲張嘉祥開車來載他。

然而，不知情的張男本是要將車借給住在王男家的鄭姓友人，於是先載胡男後趁停等紅綠燈時讓鄭男上車。豈料，此時坐在副駕駛座的胡見到王下樓，立刻奔上前朝王腿部旁地面擊發2槍，以此恫嚇王，但其中1顆子彈因擊中地面後反彈射入王的左大腿內側釀傷，胡隨即跑回車上。

張男明知胡開槍卻開車載著胡逃跑，還指示鄭男將車停放在北市某偏僻工寮，再偕同胡到他家；同日下午，又帶著胡到某民宅藏匿，並找黃姓友人騎車載胡到關渡平原逃逸，以此不斷設斷點，使警方難以查緝。

▼新北市八里區4月底某社區外驚傳槍聲，胡姓槍手不滿王姓男子態度開槍逃跑，狼狽在捷運劍潭站落網。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼八里槍案，胡姓槍手於捷運劍潭站遭逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方火速展開追捕，5月1日凌晨1點多，在新北市淡水一家汽車旅館逮到張男，並表示他與胡、王姓被害人都認識，而胡姓槍手逃逸期間帶著犯案用手槍，跑到新北市蘆洲區某處騎樓偷走黃姓男子機車，得手後持續逃跑，直到5月2日才在捷運劍潭站落網。

今（19日）法院宣判，胡姓槍手被依違反槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之未經許可持有非制式手槍、持有子彈處5年6月、恐嚇危害安全罪處，累犯，處有期徒刑8月及攜帶兇器竊盜罪處8月，合併應執行刑6年4月；張男藏匿胡的犯行，今年7月31日被依使犯人隱避罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

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