男嬰猝死「下葬4天後」墓地傳哭聲！　家人嚇壞急挖開

▲宏都拉斯一名出生僅3個月的男嬰不幸猝死。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

宏都拉斯一名出生僅3個月的男嬰不幸猝死,家人哀痛地將孩子埋葬,沒想到4天後居然有路過墓地的鄰居表示聽見嬰兒的啼哭聲,讓家人嚇得立刻將墳墓挖開,希望能有奇蹟。

根據《鏡報》報導,宏都拉斯一名出生僅3個月的男嬰因為嚴重發燒,被醫院宣布死亡,家人10日將孩子帶回家後下葬,但是他們的鄰居在14日經過墓地,卻聽到嬰兒的啼哭聲,嚇得立刻通知家屬,擔心他們錯誤地將孩子給活埋了。

嬰兒的家人原本不相信,但還是選擇把墳墓挖開,希望能出現奇蹟,但是當他們把嬰兒從棺木裡抱出來時,孩子卻還是明顯死亡。後來家人將孩子送往醫院,希望醫生能再做一次檢查,但最後仍確定孩子已經沒了氣息,悲痛的家屬只能再次將孩子安葬。

報導指出,醫生推測嬰兒可能是罹患「強直性昏厥」(catalepsy),這是一種神經系統疾病,可能會導致患者肌肉僵硬、暫時失去對外界的刺激反應能力或活動力,呼吸、心跳等生命徵象也低到幾乎測不出來,容易造成誤判。

