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被前男友下桃花符須雙修！　拐正妹開房脫光...淫神棍噁語錄曝光

▲桃園市嚴姓男子今年6月間在桃園區某服飾店，見女子進入更衣室試穿衣服時，持手機偷拍被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲呂姓男子對妙齡女稱「被前男友下桃花咒需靈修化解」，女子誤信相約摩鐵，因見呂男未持法器察覺有異求助。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

正妹小愛（化名）因諸事不順，在閨蜜小美（化名）陪同下到某宮廟拜拜，結識小美朋友呂姓男子。呂男得知小愛不順遂，誆稱「被前男友下桃花符，冤親債主同意可用雙修處理」小愛誤信到摩鐵，但遲遲未見呂男拿出法器察覺有異，立刻求救趁隙逃離報警。士林地院審結，依強制性交未遂罪，判呂有期徒刑2年、緩刑4年。

判決指出，2022年5月間小愛與小美一起到新北某宮廟拜拜，認識了小美朋友呂姓男子，呂男得知小愛感情與家庭狀況不順遂後，向小愛表示有能力可以處理。

同年9月底某日小愛因身體不適，向呂男求助時，呂竟利用小愛身體狀況及對宗教敬畏心理，以LINE通話說，「妳被前男友下桃花符，須與我雙修才能化解」，同年10月又以LINE語音通話稱，「小美媽媽也曾經被下過桃花符，才會感情不順」。

同年10月25日呂男又以LINE說：「我有放一個替身在妳身上，知道妳會被放桃花符、家中感情不睦、運勢不佳等」，都是因為有冤親債主跟著，但經過與冤親債主溝通，冤親債主同意可以用雙修方式處理，如果沒有做到，自己與小愛都會完蛋。

翌日凌晨，呂男傳訊對小愛說：「妳的生理期混亂，就是因為被下符，身上的經血已經透過替身，從其身上流走，已經可以進行雙修」，小愛信以為真，因害怕3日內沒和呂男雙修，遭冤親債主糾纏，因此決定與呂男相約進行雙修。

呂男見計畫得逞駕車載小愛到汽車旅館。一進房間後，呂立刻梳洗將自己衣服脫光，並要求小愛坐於身旁，以手觸碰小愛背部，並不帶姓氏呼喊小愛性名，著手進行性交行為，小愛此時因見呂男未攜帶任何法器察覺有異，才發現自己被騙，立刻趁隙逃離。

法官審酌呂男為逞一己性慾，並無任何可資同情之處，雖手段非暴力性，但利用小愛身心脆弱之際，以宗教信仰話術，使小愛信以為真而心生畏懼，而相約進行「雙修」，其手段亦應值非難，因小愛即時醒覺而未能得逞，其行為已造成小愛身心受創，考量雙方達成和解，依強制性交未遂罪，處有期徒刑2年、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且禁止對小愛實施騷擾、恐嚇、傷害、妨害性自主等及接受法治教育課程5場。

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